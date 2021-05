SG워너비 (사진=포켓돌스튜디오)

SG워너비가 15년 전 감동을 다시 한번 재연한다.SG워너비의 지난 2006년 투어 콘서트 실황을 담은 ‘Do you remember’(두 유 리멤버) 음원이 7일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. ‘그때를 기억하니’라는 주제로 만들어진 이번 음원은 SG워너비의 호소력 짙은 목소리와 화음으로 감동적이었던 추억을 또 한 번 떠올리게 할 예정이다.SG워너비의 ‘Do you remember’ 음원은 역대 히트곡들로 가득 채워진다. SG워너비의 데뷔곡인 ‘Timeless’(타임리스)와 3집의 대표곡들로 불리는 ‘내 사람’, ‘느림보’, ‘비익조’, ‘사랑했어요’를 비롯해 깊은 울림을 선사하며 메가 히트곡으로 뽑히는 ‘살다가’, ‘죄와 벌’, ‘광’ 그리고 SG워너비만의 색깔을 입혀 공연에서 공개한 엠투엠 타이틀곡 ‘세글자’까지 총 9개의 트랙으로 재탄생 되었다.‘Do you remember’의 타이틀곡인 ‘Timeless’는 SG워너비의 데뷔 후 지금까지 수많은 사람에게 사랑받아 온 곡이다. SG워너비의 풍부한 감성과 보이스, 아름다운 선율로 리스너들의 향수를 불러일으킬 예정이다.SG워너비의 콘서트 중 가장 처음으로 DVD가 발매됐던 2006년 투어 콘서트의 실황 음원을 갈무리한 이번 음원은 2006년 콘서트 당시의 현장감을 느낄 수 있을 것으로 기대된다. 또한 한 시대를 풍미한 SG워너비의 음악을 통해 소위 ‘SG워너비’ 세대의 대중과 MZ세대 모두 SG워너비의 음악을 들으며 호흡, 발라드 감성이 그리웠던 많은 팬들에게 새로운 선물이 될 전망이다.한편 SG워너비의 추억을 되살릴 수 있는 ‘Do you remember’ 음원은 7일 오후 6에 각종 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com