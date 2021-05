우주소녀 더 블랙 (사진=스타쉽엔터테인먼트)

그룹 우주소녀(WJSN)의 두 번째 유닛 우주소녀 더 블랙이 고품격 무드를 발산했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 6일 오후 공식 SNS를 통해 우주소녀 더 블랙의 데뷔 앨범 'My attitude(마이 애티튜드)' 히든 콘텐츠 영상을 게재했다.앞서 공개된 스케줄러 내 궁금증을 자아냈던 '?(물음표)'의 정체는 타이틀곡 'EASY(이지)'의 전체적인 느낌을 담아낸 영상으로, 오래 기다려온 팬들의 기대감을 충족시켰다.특히 영상 속 한 멤버는 그림처럼 멈춰 서 한 곳을 응시하는가 하면, 다른 한 명은 보는 이들을 향해 걸어오는 듯한 워킹을 선보이며 설렘을 자극하고 있다. 멤버들은 같은 신에서 시크함과 우아함의 공존을 표현, 우주소녀 더 블랙만의 고품격 무드도 드러냈다.또 영상 중간 인형처럼 러블리한 스타일링을 한 멤버들의 모습이 공개되며 그룹 우주소녀와 유닛 팀을 아우르는 다채로운 매력까지 한껏 자랑하고 있다.설아와 엑시, 보나, 은서의 콘셉트 소화력이 빛난 고품격 영상미로 기대감이 높아지는 가운데, 'EASY'와 'KISS YOUR LIPS(키스 유어 립스)'의 작사에 참여한 엑시만의 감각적인 가사에도 관심이 더해지고 있다.데뷔까지 스폿 티저와 뮤직비디오 티저, 앨범 프리뷰 등의 콘텐츠로 팬들을 만날 우주소녀 더 블랙의 'My attitude'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com