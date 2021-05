가수 겸 배우 차은우가 단독 온라인 팬미팅을 통해 팬들과 만난다고 빵야네트웍스가 6일 밝혔다.차은우는 다음 달 4일 오후 8시 온라인 팬미팅 '2021 저스트 원 텐 미닛 ~인투 유~'(2021 Just One 10 Minute ~Into You~)를 개최한다.행사명은 '10분 안에 빠져드는 것처럼 차은우의 모든 것을 보여주겠다'는 의미를 담았다.이번 팬미팅은 파라다이스 E&A가 주관하고 빵야TV를 통해 중국, 대만을 제외한 150여 개국에 인터넷 스트리밍으로 생중계된다.소속사 판타지오뮤직은 "차은우가 1년 반 만에 단독 팬미팅을 열고 팬들과 만날 예정이다.토크, 게임, 무대 등 다채로운 코너 준비에 한창이니 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 밝혔다.예매는 빵야TV와 예스24를 통해 이달 7일 오후 2시부터 할 수 있다./연합뉴스