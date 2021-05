우주소녀 더 블랙, 콘셉트 포토 공개 완료…분위기 압도하는 '환상 비주얼'

우주소녀 더 블랙 (사진=스타쉽엔터테인먼트)

그룹 우주소녀(WJSN)의 두 번째 유닛 우주소녀 더 블랙이 마지막 콘셉트 포토를 공개하며 데뷔 기대감을 끌어올렸다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 5일 오후 공식 SNS를 통해 우주소녀 더 블랙의 데뷔 앨범 'My attitude(마이 애티튜드)'의 네 번째 콘셉트 포토 3장을 공개했다.사진 속 엑시는 주황빛 조명 아래 블루 슈트를 입고서 물오른 미모를 드러내고 있다. 블루 재킷에 받쳐 입은 화이트 크롭티가 엑시만의 시크함을 배가시키는가 하면, 팬츠에는 올 화이트 운동화를 매치해 건강미 넘치는 에너지도 발산했다.보나는 보다 파격적인 스타일링에 도전했다. 터프하게 넘긴 헤어 스타일과 코에 연출한 피어싱으로 강렬한 카리스마를 선보인 것은 물론, 카메라를 향한 치명적인 눈빛까지 더해 걸크러시한 매력을 제대로 자랑하고 있다.특히 단체 컷에선 긴 테이블을 활용한 다채로운 포즈로 우주소녀 더 블랙의 비주얼 케미를 더욱 뚜렷하게 드러냈고, 분위기를 압도하는 멤버들의 은은한 카리스마와 조화로운 어울림이 보는 이들의 마음을 단숨에 사로잡고 있다.블랙 슈트에 이어 블루까지 두 가지 버전의 콘셉트 포토가 모두 오픈되면서 우주소녀 더 블랙이 싱글 'My attitude'의 타이틀곡 'EASY(이지)'를 통해 보여줄 무대 비주얼에도 팬들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.또한 그동안 다양한 앨범의 작사 및 작곡을 맡아 꾸준히 음악적 성장을 이뤄온 엑시가 타이틀곡 'EASY'와 수록곡 'KISS YOUR LIPS(키스 유어 립스)'의 작사에도 참여해 이번 유닛 앨범에 어떤 매력적인 음악 세계관을 그려냈을지 궁금증도 증폭되고 있다.데뷔 준비에 박차를 가하고 있는 우주소녀 더 블랙의 'My attitude'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트에서 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com