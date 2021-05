우주소녀 더 블랙, 단체 사진 공개…4인 4색 블랙 카리스마의 향연

우주소녀 (사진=스타쉽엔터테인먼트)

그룹 우주소녀(WJSN)의 두 번째 유닛 우주소녀 더 블랙이 완벽한 비주얼을 완성했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 3일 오후 공식 SNS를 통해 우주소녀 더 블랙의 데뷔 앨범 'My attitude(마이 애티튜드)'의 두 번째 콘셉트 포토를 게재했다.공개된 사진 속 은서는 밝게 탈색된 금발 헤어와 대조되는 블랙 슈트로 눈길을 끌었다. 특히 허리 라인이 돋보이는 벨트와 멋스러운 디테일의 셔츠를 착장해 여성스러움 속 은은한 카리스마를 드러내는가 하면, 강렬한 눈빛까지 자랑하고 있다.이어 보나는 정갈하게 땋아 올린 흑발의 헤어로 동양적이면서도 세련미 넘치는 매력을 선사하는 것은 물론, 재킷 칼라와 동일한 헤어 스카프로 시크함을 뽐내며 깔끔한 스타일링도 선보이고 있다.이뿐만 아니라 처음으로 우주소녀 더 블랙의 완전체가 담긴 단체 사진이 공개, 같은 블랙이지만 각기 다른 매력의 블랙 카리스마가 돋보여 'My attitude'로 보여줄 유닛 멤버들의 비주얼 케미 역시 기대감이 높아지고 있다.블랙 슈트 버전 콘셉트 포토로 팬들의 성원이 뜨거운 가운데, 우주소녀 더 블랙은 순차적으로 'My attitude'와 관련된 다채로운 콘텐츠들을 오픈할 예정이다.데뷔 준비에 한창인 우주소녀 더 블랙의 'My attitude'는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com