‘K팝 대표 걸그룹이 돌아온다’ 트와이스, 오는 6월 새 앨범 'Taste of Love' 발매

[연예팀] 트와이스가 오는 6월 새 앨범 'Taste of Love'(테이스트 오브 러브)를 발매하고 컴백한다.





JYP엔터테인먼트는 3일 0시 각종 SNS 채널에서 트와이스 컴백을 알리는 이미지를 게재해 전 세계 원스(ONCE: 팬덤명)를 기쁘게 했다.





이미지에 따르면 트와이스의 열 번째 미니 앨범명은 'Taste of Love'로, 컬러풀한 과일 색감이 돋보이는 칵테일과 어우러지는 신보명이 어떤 새로운 분위기를 품고 있을지 궁금증을 자극한다.





특히 발매를 'RELEASE ON 2021.06.09 l 2021.06.11'로 표기해 다양한 컴백 일정이 준비되어 있음을 알려 팬들의 기대감이 한층 커지고 있다.





트와이스는 2020년 10월 26일 'I CAN'T STOP ME'(아이 캔트 스톱 미)를 타이틀곡으로 한 두 번째 정규 앨범 'Eyes wide open'(아이즈 와이드 오픈)을 발표한 이후 약 8개월 만에 새 음반 'Taste of Love'를 선보인다. 정규 2집은 작년 12월 기준 미국 빌보드의 메인 차트인 '빌보드 200'에서 72위를 달성하며 자체 최고 기록을 세웠다. 같은 해 6월 발매한 미니 9집 'MORE & MORE'(모어 앤드 모어)로 '빌보드 200'에 첫 진입한 데 이어 괄목할 만한 성과를 거두며 국내외 음악 팬들에게서 호평을 받았다.





또한 해당 음반의 타이틀곡 'I CAN’T STOP ME'는 빌보드 '월드 디지털 송 세일즈' 차트 1위를 차지하고, 뮤직비디오는 공개 약 77일 만에 유튜브 조회 수 2억 건을 돌파하며 또 한번 자체 최단 기록을 경신하는 등 멈출 줄 모르는 'K팝 대표 걸그룹'의 매력과 인기를 톡톡히 입증했다.





트와이스 2021년 컴백 타이틀곡은 아홉 멤버의 아름다움을 더욱 진하게 완성할 매혹의 노래로 최근 제주도에서 뮤직비디오 촬영을 마쳤다. 이들은 향후 컴백 티저를 순차 공개하며 국내외 팬들과 소통할 계획으로, 새 앨범 'Taste of Love'는 이번 달 10일부터 예약 판매가 진행된다.(사진제공: JYP엔터테인먼트)





