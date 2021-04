빌리 아일리시, 정규 2집 앞두고 신곡 '유어 파워' 발매

'Z세대의 아이콘'으로 통하는 팝 스타 빌리 아일리시가 오는 7월 두 번째 정규앨범 발매를 앞두고 싱글을 선보였다.유니버설뮤직에 따르면 아일리시는 한국시간 30일 새 싱글 '유어 파워'(Your Power)를 공개했다.'유어 파워'는 아일리시가 직접 작사에 참여했고, 친오빠이자 음악적 동반자인 피니어스가 프로듀싱을 맡았다.관계 내부의 권력을 다룬 노랫말에서 아일리시는 "힘을 남용하지 말라"(Try not to abuse your power)고 경고한다.아일리시는 신곡에 대해 자신의 소셜미디어에 "우리가 모두 목격했거나 경험한 많은 상황들에 대한 것"이라며 "변화의 영감이 될 수 있기를 바란다"고 썼다.'유어 파워' 뮤직비디오도 아일리시가 직접 디렉팅을 맡았다.미국 캘리포니아의 시미 밸리에서 촬영된 뮤직비디오에는 36kg에 육박하는 아나콘다가 아일리시를 휘감는 장면이 등장한다.아일리시는 이번 싱글 발표와 함께 공식 SNS를 통해 오는 7월 30일 발매할 정규 2집 '해피어 댄 에버'(Happier Than Ever) 트랙리스트도 공개했다.정규 2집에는 '유어 파워'와 지난해 발표한 '마이 퓨처'(my future), '데어포 아이 엠'(Therefore I Am) 등 16곡이 실린다.음울하고 불안한 정서를 노래하는 아일리시는 전 세계 Z세대로부터 신드롬에 가까운 호응을 얻은 뮤지션이다.2019년 내놓은 데뷔 앨범 '웬 위 올 폴 어슬립, 웨어 두 위 고?'(When We All Fall Asleep, Where Do We Go?)로 지난해 그래미 어워즈에서 4대 본상(제너럴 필드)을 모두 휩쓸며 총 5관왕에 올랐다./연합뉴스