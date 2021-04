있지 (사진=멜론)

그룹 ITZY(있지)가 컴백과 함께 멜론 스테이션에 출격, 전세계 팬들과 만나 솔직한 이야기들을 털어놓는다.ITZY는 30일 오후 1시, 새 미니 앨범 ‘GUESS WHO’ 전세계 발매와 동시에 멜론 스테이션 ‘오늘음악’에 출연해 신곡에 대한 다양한 이야기와 컴백 소감 등을 전한다.ITZY의 새 앨범 타이틀곡이 ‘마.피.아. In the morning’인 만큼, 이번 멜론 스테이션 ‘오늘음악’도 마피아 게임 콘셉트로 진행된다. 마피아로 결정된 ITZY 멤버 중 1명이 프로그램 내내 비밀스러운 미션을 수행할 예정이라, 색다른 재미를 전달할 수 있을 것으로 기대된다.뿐만 아니라 각기 다른 성향을 가진 멤버들에게 낮과 밤에 관련된 다양한 상황을 제시하고 성향을 파악하는 ‘ITZY의 데이&나잇’을 비롯해 멤버들의 본격적인 자기자랑 시간 ‘Sorry Not Sorry’ 등 색다른 코너들을 통해 멤버들의 솔직하고 재치 있는 이야기들이 공개된다.또 이날 ITZY는 평소 즐겨듣는 플레이리스트를 공개하며 팬들과 함께 호흡하고 공감하는 시간을 가질 예정이다.한편 멜론 스테이션은 아티스트가 직접 진행하는 오디오 컨텐츠로 박선영 아나운서가 진행하는 ‘영화& 박선영입니다’, 매월 가요계의 유망주로 선정된 아티스트가 직접 방송하는 ‘이 달의 루키’, 정기고의 ‘SOULBY SEL’, 바리톤 정경의 ‘브라보 클래식’, 뽀로로의 ‘뽈륨을 높여요’, ‘멜론 트롯쇼’, 멜론에서 즐기는 특별한 책방 ‘브런치 라디오’ 등 다양한 장르를 아우르는 컨텐츠들로 구성되어 있다.또한 ‘오늘음악’을 통해 엔하이픈, 강다니엘, 웬디(WENDY) 등 화제의 컴백 아티스트들이 발매 당일 직접 출연하여 신곡 설명과 근황 토크 등을 전하고 있어 팬들에게 반가운 선물이 되고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com