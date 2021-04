오마이걸, 5월 10일 여덟 번째 미니앨범 발매

'최정상급 걸그룹' 행보 이어간다

그룹 오마이걸 /사진=WM엔터테인먼트 제공

그룹 오마이걸(OH MY GIRL)의 새로운 트랙 필름이 공개됐다.28일 소속사 WM엔터테인먼트는 공식 SNS 채널을 통해 오마이걸의 여덟 번째 미니 앨범 '디어 오마이걸(Dear OHMYGIRL)'의 두 번째 트랙 필름 '투. 마이 스프링, 유윌 해브 어 댄스 포레스트(To. My spring, You'll have a dense forest)'를 공개했다.공개된 영상은 아린이 울창한 자연과 커다란 꽃들 속에서 잠든 풍경 위로 '디어 유(Dear You)'라는 문구가 나타나면서 시작된다. 순백의 드레스를 입고 있는 아린과 화려한 드레스를 입은 아린이 각자 다른 장소에서 깨어나 따스한 햇살과 시원한 바람을 맞으며 봄의 한복판에 있는 듯 싱그럽고 청량한 분위기를 풍긴다.햇살과 바람을 만끽하며 환하고 들뜬 미소를 짓는 아린의 모습과 의미심장한 암호 같은 아린의 내레이션이 더해져 새로운 시작을 맞이하는 듯 설레고 벅찬 느낌이 전해져 시선을 사로잡는다. 뿐만 아니라 다른 배경과 다른 의상의 두 아린에게는 어떤 의미가 담겨 있을지 호기심을 자극한다.오마이걸은 지난해 '살짝 설렜어(Nonstop)'와 '돌핀(Dolphin)'으로 음원 차트 올킬과 물론 음악방송 8관왕 달성, 누적 음원 스트리밍 1억을 돌파해 가온차트 플래티넘 인증 리스트에 이름을 올리며 '최정상급 걸그룹'다운 행보를 보였다.또한 '2020 올해의 브랜드 대상' 여자아이돌 부문 2년 연속 수상하며 남다른 브랜드 파워 역시 과시했고, '2020 멜론뮤직어워드(MMA 2020)' top10상, '제35회 골든디스크어워즈' 디지털 음원 부문 본상, '제30회 하이원 서울가요대상' 본상 등 각종 시상식을 휩쓸며 많은 사랑을 받고 있다.오마이걸의 여덟 번째 미니앨범 '디어 오마이걸'은 오는 5월 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com