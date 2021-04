'우주소녀 더 블랙' 커밍순 티저 (사진제공 = 스타쉽엔터테인먼트)

그룹 우주소녀(WJSN)의 두 번째 유닛 우주소녀 더 블랙이 '핫데뷔'를 예고했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 26일 우주소녀 공식 SNS를 통해 우주소녀 더 블랙의 커밍순 티저 이미지를 깜짝 공개했다.게재된 이미지 상단에는 'WJSN THE BLACK(우주소녀 더 블랙)'이라는 글씨가 쓰여 있고, 아래로는 유닛 결성 멤버인 설아, 엑시, 보나, 은서의 이름이 차례로 새겨져 그동안 궁금증을 자아냈던 우주소녀 두 번째 유닛의 팀명이 베일을 벗었다.또 커밍순 이미지를 통해 우주소녀 더 블랙의 첫 번째 싱글 앨범명 'My attitude'를 공개하고 오는 5월 12일로 데뷔를 확정 지으면서 우주소녀의 새 유닛을 기다려온 음악팬들의 이목을 단숨에 집중시켰다.특히 세련되고 시크한 느낌의 블랙 배경은 우주소녀 더 블랙의 콘셉트를 상징하고 있어 더욱 눈길을 모은다.블랙은 어느 색채와도 다양하게 어우러지며 많은 사람들에게 사랑받는 대표적인 컬러로, 우주소녀 더 블랙 또한 블랙이라는 콘셉트에 시크함, 우아함 등 다양한 색깔의 매력을 녹여 5월 가요계를 매료시킬 예정이다.앞서 지난해 10월, 우주소녀의 수빈, 루다, 여름, 다영이 우주소녀 최초 유닛 팀인 쪼꼬미(Chocome)를 결성한 뒤 귀여운 매력의 '흥칫뿡(Hmph!)'으로 성공적인 유닛 활동을 선보인 바 있다. 이에 쪼꼬미와는 상반된 매력을 보여줄 우주소녀 더 블랙에 대한 기대감이 더욱 높아지고 있다.한편, 우주소녀의 두 번째 유닛 우주소녀 더 블랙의 첫 번째 싱글 'My attitude'는 오는 5월 12일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com