블랙핑크 로제의 솔로 앨범 누적 판매량(한터차트 기준, 이하 동일)이 총 50만장을 돌파했다.21일 YG엔터테인먼트에 따르면 CD, LP, KiT 총 3가지 형태로 출시된 로제의 솔로 싱글 앨범 'R'의 누적 판매량은 전날까지 도합 50만 2447장으로 집계됐다.한국 여성 솔로 아티스트의 '하프 밀리언 셀러(half million seller)' 탄생은 약 19년 만이다. 음반 시장 최고 호황기였던 1990년대 최정상 걸그룹들과 견주어도 손꼽히는 성과다.로제의 솔로 앨범 'R'은 예약 판매 기간 동안 50만장이 넘는 선주문량을 기록해 돌풍을 예고했었다. 실제 'R' 음반은 44만 장 이상의 초동 판매량을 나타내 여성 솔로 아티스트로서 보기 드문 존재감을 뽐냈던 터다.로제는 이번 솔로 앨범 'R'로 국내를 넘어 전 세계 음악 시장을 강타했다. 타이틀곡 'On The Ground'는 미국을 비롯해 총 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟았으며, 미국 빌보드 글로벌 200과 글로벌 유튜브 송 차트서 1위를 차지했다.또한 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이 글로벌 톱50 차트에서도 8위로 진입한 뒤 톱10에 안착했다. 이어 영국 오피셜 차트 싱글 톱100에 43위로 첫 진입, 주류 팝 시장 내 영향력을 다시 한번 확인했다.이외에도 로제는 'On The Ground'로 기네스 세계 기록 2개 부문(공개 24시간 내 유튜브 조회수 한국 솔로 가수 1위, 솔로·그룹 모두 빌보드 글로벌 차트 1위 등극 가수)에 공식 등재됐다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com