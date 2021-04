BTS '맵 오브 더 솔 : 7', 빌보드 앨범차트 60주 연속 진입

그룹 방탄소년단(BTS)의 정규 4집 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7) 앨범이 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 60주 연속 진입했다.빌보드가 지난 20일(현지시간) 발표한 최신 차트에 따르면 지난해 2월 발매된 '맵 오브 더 솔 : 7'은 이번주 빌보드 200에서 113위를 기록했다.이 앨범은 발매 직후 빌보드 200에 1위로 데뷔해 60주 연속으로 차트에 머물렀다.한국 가수 앨범으로는 최장 기록이다.통산 차트 진입 횟수로는 방탄소년단이 2018년 8월 발매한 '러브 유어셀프 결 앤서'(LOVE YOURSELF 結 Answer) 앨범이 98주로 더 많지만, 연속으로 차트에 진입한 기간은 '맵 오브 더 솔 : 7'이 더 길다.방탄소년단이 지난해 11월에 발매한 'BE' 앨범 역시 최신 빌보드 200 117위를 기록하는 등 꾸준히 차트에 들며 기세를 이어가고 있다.한편, 이번 주 빌보드 200 차트에서는 '팝의 여왕' 테일러 스위프트가 정규 2집 '피어리스'(Fearless)를 13년 만에 재녹음해 내놓은 '피어리스(테일러스 버전)'가 1위에 올랐다.기존 음반을 재녹음한 앨범이 빌보드 1위를 차지한 것은 이번 사례가 유일하다고 빌보드는 밝혔다./연합뉴스