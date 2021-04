전소미 (사진=더블랙레이블)

가수 전소미가 다시 한번 ‘국민 센터’로 팬들을 만난다.전소미는 오는 5월 4일 오후 7시, 아이오아이(I.O.I) 데뷔 5주년을 기념해 라이브 방송 ‘I.5.I – Yes, I love it!’으로 팬들과 만남을 가진다.전소미는 2016년 Mnet ‘프로듀스 101’ 시즌 1 당시 인형 같은 비주얼과 유쾌 발랄한 입담, 뛰어난 보컬과 댄스 실력을 겸비한 연습생으로 많은 국민 프로듀서의 사랑을 받았다. 독보적인 매력으로 방영 내내 ‘국민 센터’의 자질을 보이던 전소미는 최종 1위를 차지하며 아이오아이로 데뷔하게 됐다.그룹 활동이 끝난 이후에는 솔로 아티스트로 새 출발을 알리며 싱글 앨범 ‘버스데이(BIRTHDAY)’를 발매했고, 첫 자작곡 ‘어질어질’을 수록하며 싱어송라이터로서 역량을 드러냈다.이후 예능, MC, 광고, 화보 등 연예계 다방면을 섭렵하며 ‘인간 비타민’ 매력을 발산한 전소미는 자신이 앨범 작업 전반에 참여한 두 번째 솔로곡 ‘왓 유 웨이팅 포(What You Waiting For)’로 데뷔 첫 1위를 차지, 대세 아티스트 반열에 올랐다.이처럼 솔로 아티스트로서 다양한 활동을 펼치며 ‘MZ 세대의 대표 아이콘’으로 자리 잡은 전소미는 5년 전, 아이오아이 팬들과 함께 했던 약속을 지키기 위해 이번 라이브 방송 출연을 결정하게 됐다. 오랜 시간 동안 서로 그리워했던 만큼, 이번 ‘I.5.I – Yes, I love it’을 통해 또 어떤 소중한 추억을 쌓을 수 있을지 이목이 집중된다.팬들과 약속한 ‘5년’을 기념하는 라이브 방송 ‘I.5.I – Yes, I love it!’은 팀명에 ‘5’를 포함해 데뷔 5주년의 의미를 담았다. 특히 아이오아이의 공식 인사였던 ‘Yes, I love it!’을 타이틀로 내세우며 5년 동안 아이오아이가 다시 뭉친 모습을 기다려온 팬들을 설레게 하고 있다.한편 전소미는 오는 5월 4일 오후 7시 KT 올레tv, 시즌(Seezn), 티빙(TVING)을 통해 아이오아이 데뷔 5주년 기념 라이브 방송 ‘I.5.I – Yes, I love it!’으로 팬들과 만남을 가진다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com