AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX(에이비식스)가 오는 26일에 발매 예정인 새 앨범 ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM(모어 컴플릿 : 헤브 어 드림)’의 타이틀곡 ‘감아 (CLOSE)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.브랜뉴뮤직은 오늘(20일) 오후 12시, AB6IX 공식 SNS 채널들을 통해 AB6IX의 네 번째 EP ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM’의 타이틀곡 ‘감아 (CLOSE)’의 첫 번째 뮤직비디오 티저 영상을 공개했는데, 공개된 영상은 한 편의 영화 같은 웅장한 스케일과 영상미로 팬들의 관심을 집중시켰다.감각적인 화면 전환이 인상적인 티저 영상 속 AB6IX는 어딘가를 향해 끊임없이 달리는 장면으로 몰입감을 선사했는데, 뒤이어 더해진 피아노 선율은 영상의 분위기를 고조시키며 멤버들의 몽환적인 모습을 극대화시켰고, 영상 말미에 “운명의 눈을 가릴게 And close your eyes”라는 가사 일부가 공개되며 완곡에 대한 궁금증을 더욱 높였다.특히 이번 타이틀곡 ‘감아 (CLOSE)’는 많은 사랑을 받았던 AB6IX의 데뷔곡 ‘BREATHE’를 연상하게 하는 딥 하우스 계열의 감각적인 팝 댄스 트랙으로 동방신기, 슈퍼주니어, 더보이즈 등 수많은 케이팝 아티스트들의 곡을 만들어 온 히트 프로듀싱팀 Coach & Sendo가 프로듀싱을 맡아 관심을 모으고 있는 가운데, 이번 티저 영상을 통해 공개된 음원의 일부만으로도 명곡 탄생을 예감케 하며 벌써부터 귀추가 주목되고 있다.한편 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 4TH EP ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM’은 오는 26일 오후 6시 전격 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com