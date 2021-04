아이오아이 (사진=스윙엔터테인먼트)

그룹 아이오아이(I.O.I)가 팬들과의 오랜 약속을 지키기 위해 한자리에 모인다.아이오아이는 오는 5월 4일 오후 7시 데뷔 5주년 기념 라이브 방송 ‘I.5.I - Yes, I love it!’을 개최한다.‘I.5.I - Yes, I love it!’은 팬들과 약속한 ‘5년’을 기념하는 라이브 방송인만큼 팀명에 ‘5’를 포함하여 데뷔 5주년의 의미를 담았다. 특히 아이오아이의 공식 인사였던 ‘Yes, I love it!'을 타이틀로 내세우며 5년 동안 아이오아이가 다시 뭉친 모습을 기다려온 팬들을 설레게 하고 있다.지난 2016년 Mnet ‘프로듀스 101’ 시즌1을 통해 결성된 후 1년간 함께한 아이오아이 멤버들은 이후 각자의 위치에서 활발한 활동을 펼쳤고, 어느덧 아이오아이로 데뷔한 지 5년이 흘러 드디어 팬들의 기다림에 응답하게 되었다.아이오아이는 2017년 마지막 활동 당시 ‘5년 후에 재결합하자’는 약속을 남겼다. 이후에도 멤버들은 여러 매체를 통해 변함없는 마음과 끈끈한 우정을 과시했고, 이런 모습을 보며 팬들의 기다림은 5년을 이어왔다.아이오아이는 팬들의 이런 마음에 보답하고, 데뷔 5주년을 자축하기 위해 데뷔일인 5월 4일에 맞춰 ‘I.5.I - Yes, I love it!’을 개최하기로 했다는 후문이다.5년 만에 팬들 곁으로 돌아온 아이오아이의 모습은 오는 5월 4일 오후 7시 kt 올레tv, Seezn(시즌), TVING(티빙)을 통해 무료로 생중계된다. 자세한 사항은 플랫폼 내에 추후 공지될 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com