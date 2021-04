스테이씨 ASAP 2000만뷰(사진=하이업엔터테인먼트)

그룹 스테이씨(STAYC)의 'ASAP' 뮤직비디오가 2000만 뷰를 돌파했다.스테이씨(수민, 시은, 아이사, 세은, 윤, 재이)의 공식 유튜브 채널에 게재된 두 번째 싱글 'STAYDOM(스테이덤)' 타이틀곡 'ASAP(에이셉)' 뮤직비디오는 17일 오후 기준 조회수 2000만 뷰를 돌파했다.지난 8일 음원 발매와 동시에 공개된 'ASAP' 뮤직비디오는 하루도 안 돼 250만 뷰, 3일 만에 1000만 뷰를 돌파한 데 이어 9일 만에 2000만 뷰 고지까지 밟으며 스테이씨의 뜨거운 상승세를 입증했다. 특히 스테이씨가 데뷔곡 'SO BAD(소 배드)' 뮤직비디오로 10일 만에 1000만 뷰를 달성한 것과 비교하면 같은 기간 2배 넘는 기록을 새로 쓰게 돼 눈길을 끈다.'ASAP'은 뮤직비디오 조회수 뿐만 아니라 벅스 5위, 지니 17위 등 실시간 음원 차트 자체 최고 기록으로도 올 봄 가요계에서 스테이씨의 존재감을 공고히 하고 있다. 'STAYDOM'은 아이튠즈 TOP K-POP 앨범 차트 1위, 월드와이드 앨범 차트 6위에 진입하고, 스포티파이(Spotify)의 K-POP 플레이리스트 메인 커버를 장식하며 글로벌 음악 팬들에게 꾸준히 좋은 반응을 얻고 있다.국내 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 'STAYDOM'은 초동 판매 수량(집계 기준 4월 8일~4월 14일) 35,518장을 기록, 올해 발매된 여성 그룹 앨범 중 4위에 오르는 기록도 썼다. 이를 통해 스테이씨는 음원을 넘어 4세대 걸그룹 대표주자다운 팬덤 파워까지 재차 입증했다.블랙아이드필승과 전군이 'SO BAD'에 이어 스테이씨를 위해 프로듀싱한 이번 'ASAP'은 청량하고 매력 넘치는 사운드를 가진 틴프레시 곡이다. 가슴 속에 완벽하게 그려 놓은 이상형이 'ASAP(As Soon As Possible)'하게 나타나 줬으면 하는 마음을 톡톡 튀고 재치 있게 풀어냈다.한편 스테이씨는 계속해서 음악방송 출연 및 다양한 콘텐츠를 통해 활발한 'ASAP' 활동을 이어가고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com