‘넘사벽 콘셉트 소화력’ 있지, 유닛 콘셉트포토 공개 ‘글로벌 팬 환호’

[연예팀] ITZY(있지)가 컴백 유닛 티저 이미지를 공개하고 넘사벽 콘셉트 소화력을 뽐냈다.

ITZY는 16일 0시 공식 SNS 채널에 새 앨범 'GUESS WHO'(게스 후)의 'NIGHT'(나이트) 버전 유닛 티저 이미지를 게재한 데 이어 같은 날 정오에는 'DAY'(데이) 버전 유닛 티저 이미지를 추가 공개하고 컴백 기대감을 끌어올렸다.

먼저 'NIGHT' 버전 속 ITZY는 도전적인 포즈와 강렬한 눈빛으로 까만 밤을 밝혔다. 류진-예지는 오렌지 컬러 점퍼와 헤어 스타일링으로 강렬한 포인트를 더했고, 유나-채령-리아는 옐로 컬러의 롱부츠와 원피스 그리고 퍼 재킷으로 각자의 개성을 살리며 걸크러쉬 매력을 드러냈다.





'DAY' 버전에서는 도도하고 시크한 멋이 빛났다. 예지-류진-리아는 붉은 장식이 돋보이는 화려한 의상을 완벽하게 소화해냈다. 이들은 사탕을 들고 속내를 알 수 없는 미묘한 표정을 짓고 있어 궁금증을 유발했다. 채령-유나는 실루엣이 드러나는 의상과 볼드한 액세서리로 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.









특히 'DAY' 버전 티저 이미지에는 새 앨범 'GUESS WHO'를 풀 실마리가 담겨 눈길을 끌었다. ‘Catch me if you can!’, ‘You'll never know’, ‘Guess who loves you’ 등 호기심을 자극하는 문구는 컴백 콘셉트를 해석하는 재미를 더했다.

ITZY는 한층 와일드하고 강력한 콘셉트를 표현한 새 앨범 'GUESS WHO'로 'K팝 프런트 그룹'의 입지를 확고히 다질 예정이다. 타이틀곡 '마.피.아. In the morning'(마피아 인 더 모닝)은 JYP 대표 프로듀서 박진영이 작사, 작곡, 편곡을 도맡아 ITZY의 색을 한층 진하게 완성했다.

ITZY는 30일 오후 1시(미국 동부시간 0시)에 새 미니 앨범 'GUESS WHO'와 타이틀곡 '마.피.아. In the morning'을 전 세계 동시 발매한다.(사진제공: JYP엔터테인먼트)





