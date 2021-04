위클리 (사진=플레이엠엔터테인먼트)

걸그룹 위클리(Weeekly)가 스포티파이 바이럴 (Viral) 50 글로벌 차트 정상을 차지했다.세계 최대 음악 스트리밍 업체인 스포티파이에 따르면 위클리의 미니 3집 활동곡 'After School(애프터 스쿨)'이 지난 12일 기준, 스포티파이 바이럴 50 글로벌 차트 2위에 깜짝 랭크됐다.글로벌 바이럴 50 차트는 스트리밍을 집계하는 톱200차트와 함께 스포티파이의 양대 차트로 팬들이 듣고 공감-공유한 음원 데이터를 나타내는 소셜지표다.이 차트에서 위클리는 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 지역 1위를 차지한 데 이어 한국과 사우디 아라비아 2위, 필리핀 3위, 홍콩 태국 4위, 호주 칠레 5위, 베트남 6위, 캐나다 7위, 일본 8위, 미국 9위까지 14개국 국가에서 차트 최상위를 점령하며 막강한 글로벌 성장세를 입증했다. 특히 위클리는 아시아를 넘어 호주, 미국 차트 등지에서도 선전을 펼치고 있어 더욱 놀라움을 더하고 있다.'After School'은 방과 후 친구들과의 일상과 자유의 소중함을 역동적인 신디사이저 사운드와 톡톡 튀는 멜로디 속에 녹인 댄스 곡이다. 위클리는 지난 11일 SBS '인기가요'를 끝으로 'After School'의 공식 음반 활동은 종료했지만 꾸준히 압도적인 입소문을 타고 인기 고공 행진을 이어가고 있으며, 이같은 뜨거운 반응에 힘입어 'After School' 뮤직비디오 역시 유튜브 조회수 3000만 뷰 돌파를 앞두고 있는 등 연일 화제를 모으고 있다.지난달 미니 3집 'We play(위 플레이)'를 발표한 위클리는 음원 발표 직후, 타이틀곡 'After School'이 벅스 13위 등 음원차트 상위권에 진입했으며 음반 발표 이틀만에 전작의 초동 판매기록을 돌파, 최종 약 1만 9천 장의 초동판매량을 기록했다. 이어 'After School' 뮤직비디오 역시 공개 5일 만에 유튜브 조회수 1500만 뷰를 돌파, 국내 음원과 음반, 뮤직비디오 조회수 모두 '자체 최고' 기록을 달성한 데에 이어, 해외 글로벌 차트까지 접수한 위클리의 끝나지 않은 기록 달성에 귀추가 주목된다.한편, 미니 3집 활동을 성공적으로 마친 위클리는 리얼리티 예능과 음악 방송 MC 등 다채로운 활약을 이어가며 2021년 '대세 신인'의 행보를 이어갈 전망이다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com