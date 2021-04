'팬텀싱어 올스타전'(사진=방송 화면 캡처)

미라클라스가 기립박수를 받았다.13일 방송된 JTBC '팬텀싱어 올스타전'에서는 마지막 7차전 미션인 ‘귀호강 끝판왕전’으로 팀들의 치열한 경합이 펼쳐졌다.이날 미라클라스(정필립,김주택,박강현,한태인)는 웨스트라이프의 'I'll See You Again'을 선곡해 환상적인 무대로 4중창의 정석을 제대로 보여줬다.노래가 끝나자, 각 팀들의 기립박수가 이어졌다. 특히 노래 내내 눈시울을 붉혔던 김주택에게 전현무는 "주택씨가 노래 끝나고 눈물을 보였던 것 같은데"라고 물었고, 이에 김주택은 "시즌 2에서 기적처럼 만난 우리 팀이기에 'Feelings'를 사람들에게 빨리 들려주고 싶다 안절부절 했었는데 이번에도 그런 심정이였던 것 같다"라고 "그때 생각이 떠올라서 더 울컥했던 것 같다"고 덧붙였다. 이어 그는 " 'I'll See You Again'을 선곡한 이유도 오늘 우리의 무대가 마지막이 아님을 의미를 담았다"라고 밝혔다.특히 노래 내내 폭발적인 리액션을 보였던 안세권은 "하늘에서 누가 저를 끌어올리는 듯 한 느낌을 받았다. 다리에서부터 에너지가 올라오면서 '이게 올스타전'이지 '이게 팬텀싱어'지라고 느끼게 해주셨다"라며 극찬했다. 윤상 역시 이에 동감하며 웅장했던 무대에 남다른 감동을 받았음을 밝혔다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com