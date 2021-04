AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX (에이비식스)가 새 앨범 ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM(모어 컴플릿 : 헤브 어 드림)’의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.브랜뉴뮤직은 12일 AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 오는 26일에 발매되는 AB6IX의 네 번째 EP ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM’의 첫 번째 콘셉트 포토를 공개하며 팬들의 관심을 집중시켰는데, 사진 속 AB6IX는 시크하고 세련된 비주얼로 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.신비로운 분위기가 물씬 풍기는 숲을 배경으로 포즈를 취한 단체 사진 속 AB6IX 멤버들은 4인 4색의 데님 스타일로 치명적인 분위기를 자아냈는데, 이어진 개인 사진들 중 전웅은 결점 없는 완벽한 복근을 드러내며 섹시미를 과시했고, 나무에 기대 누운 김동현은 특유의 몽환적인 눈빛으로 차가운 무드를 연출했으며, 한층 날렵해진 턱선을 자랑한 박우진은 시니컬한 매력을 발산했고, 깊은 눈매의 이대휘는 카메라를 응시하며 강렬한 아우라를 드러내 감탄을 불러 일으켰다.오늘 공개된 새 앨범의 첫 번째 콘셉트 포토로 강렬한 이미지를 선보인 AB6IX는 앞으로 남은 세 가지 버전의 콘셉트 포토를 포함하여 다채로운 프로모션 콘텐츠들을 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 더욱 고조시킬 전망이다.한편, AB6IX (전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 4TH EP ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM’은 오는 26일 오후 6시 전격 발매될 예정이며, 현재 각종 온라인 음반 사이트들을 통해 예약 판매를 진행하고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com