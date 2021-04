다운, 오는 14일 미니 2집 발매

전곡 작곡 참여·화려한 피처링진 '기대'

다운 /사진=KOZ엔터테인먼트 제공

실력파 싱어송라이터 다운(Dvwn)의 컴백에 기대감이 높아지고 있다.다운은 오는 14일 두 번째 미니앨범 '잇츠 낫 유어 폴트(it's not your fault)'를 발표한다.'잇츠 낫 유어 폴트' 2018년 11월 첫 미니앨범 '파노라마(panorama)' 이후 2년 5개월 만에 발표하는 두 번째 미니앨범이자, 2019년 KOZ엔터테인먼트에 합류한 뒤 내는 첫 미니앨범이다.앞서 다운은 지코(ZICO)의 첫 정규앨범 '띵킹 파트. 2(THINKING Part.2)'의 타이틀곡 '남겨짐에 대해' 피처링을 비롯해 자신의 자작곡으로 채운 '새벽 제세동' 시리즈를 통해 강렬한 인상을 남겼다.신진 싱어송라이터로서는 이례적으로 에릭남 '러브 유어셀프(Love Yourself)', 엑소 찬열 '봄 여름 가을 겨울(SSFW)', 강다니엘 '어덜트후드(Adulthood)', 여자친구 '드림캐처(Dreamcatcher)' 등 다수의 곡 작업에 참여하며 음악적 역량을 과시한 다운의 새 앨범이 기대되는 이유를 짚어 봤다.새 미니앨범명 '잇츠 낫 유어 폴트'는 영화 '굿 윌 헌팅'의 명대사로, 다운은 이번 앨범에 사랑과 이별, 추억과 아픔, 고통과 인내 등 과거의 기억과 마주하는 과정을 담았다. 누군가에게 상처를 주기도 하고, 상처를 받기도 하는 등 잘못과 실수 속에서 성장하는 화자의 모습을 통해 공감과 위로의 메시지를 전할 예정이다.다운은 새벽녘의 고요하면서도 섬세한 감성을 담은 '새벽 제세동' 시리즈와는 또 다른 매력을 예고하는 새 미니앨범을 통해 자신만의 진솔한 노랫말과 따뜻한 멜로디로 듣는 이들의 마음을 두드린다.이번 앨범에는 타이틀곡 '연남동(Feat. 릴보이)'을 포함해 '닷(dot.)', '허밍(Feat. CHE)', '호스텔(Feat. jane)', 'BADKID!!!', '이름(Feat. 권진아)', 'HOME', '거울' 등 총 8곡이 담겼다. 다운은 수록된 모든 곡의 작곡에 참여해 자신의 음악적 진화를 입증한다.또한, '잇츠 낫 유어 폴트'에는 스타쉽 엑스의 dress, 뚜렷한 작품관이 특징인 glowingdog, 다운과 오랜 시간 호흡을 맞춰온 no2zcat, brightenlight, DUNK, m/n 등이 프로듀싱에 참여해 완성도를 끌어올렸다.피처링진 역시 화려하다. 래퍼 릴보이가 타이틀곡 ‘연남동’ 피처링에 이름을 올린 데 이어 싱어송라이터 권진아, CHE, jane 등도 지원사격에 나선 것.부드러우면서도 중독성 있는 래핑의 릴보이부터 깊은 감성의 권진아, 최근 평단의 주목을 받고 있는 신예 싱어송라이터 CHE, 아이유 '돌림노래(Feat. DEAN)'와 엑소 카이 '음(Mmmh)', 백현 '번지(Bungee)' 등의 작업에 참여하며 이름을 알린 jane까지 다운과 이룰 특급 시너지에 이목이 쏠린다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com