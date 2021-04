산들 (사진=프로젝트 리본)

가수 산들이 또 하나의 리메이크 명곡을 탄생시켰다.산들이 가창한 ‘리본 프로젝트’ 네 번째 앨범 ‘More Than Words(모어 댄 워즈)’가 11일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.‘리본 프로젝트’ 네 번째 앨범 'More Than Words' 원곡은 2001년 발매된 남성 5인조 그룹 오션(5tion)의 노래로, 세련된 보컬과 진정성 있는 고백을 담은 가사로 20년이 지난 지금까지 꾸준한 사랑을 받고 있다.산들은 따뜻한 어쿠스틱 사운드로 편곡된 'More Than Words'를 통해 원곡이 갖고 있는 세련된 느낌을 최대한 살리면서도 본인만의 감미로운 목소리와 섬세한 감성으로 2021 버전 'More Than Words'를 새롭게 탄생시켰다. 특히 2000년대 초반 여심을 사로잡았던 원곡 가사를 일부 바꿔 현시대 감성에 더욱 와닿는 담백한 고백송으로 재해석했다.앞서 산들은 지난해 7월 발매된 다음웹툰 '취향저격 그녀' 컬래버 음원에서 선보인 리메이크 곡 '취기를 빌려'를 통해 차트 역주행 및 주요 음원사이트 최상위권을 기록한 바 있다. 2000년대 초 명곡과 현시대 감성 보컬리스트의 만남이 그 시대 추억을 불러일으키는 한편 곡을 처음 접하는 리스너들에게도 큰 울림을 선사할 예정이다.'리본 프로젝트'는 '새로 풀고 엮어 다시 만나다'란 슬로건과 같이 웹툰, 드라마, 영화 등 작품과 음원의 만남, 이전 발매됐던 숨겨진 명곡과 새로운 가창자의 만남 등 다양한 방식의 컬래버레이션을 통해 2021년 현재 음원 소비층에게 또 다른 감성을 전달하며 공감을 유도하는 프로젝트다. 새로운 작품은 물론 기존 곡의 장점과 매력은 유지하고 새로운 편곡을 통해 확장된 이야기를 전달할 수 있어 단순 컬래버레이션이나 리메이크 이상의 가치를 만들어 갈 예정이다.한편 산들이 참여한 '리본 프로젝트' 네 번째 음원 'More Than Words'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com