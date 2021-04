세븐틴 디에잇 Side By Side(사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴 디에잇(THE 8)의 디지털 싱글 ‘Side By Side’ 뮤직비디오 티저가 베일을 벗었다.소속사 플레디스엔터테인먼트는 지난 10일 오후 공식 SNS 채널을 통해 디에잇의 세 번째 솔로 디지털 싱글 ‘Side By Side’ 뮤직비디오 티저 영상을 최초 공개했다.뮤직비디오 티저 영상은 꽃을 든 디에잇이 분위기 좋은 한 공간에서 홀로 앉아 있는 여성에게 다가가는 모습으로 시작돼 눈길을 끈다. 디에잇은 다정한 눈빛과 미소 띤 얼굴로 상대방에게 꽃을 건네 설렘을 자극했다.이후 디에잇은 상대방이 자신의 고백을 외면한 채 퇴장하자 당황한 기색을 보였다. 이와 함께 ‘Side By Side’의 음원 일부가 고조되며 ‘THE 8’, ‘Side By Side’라는 문구가 등장해 디에잇이 이번 디지털 싱글을 통해 어떤 메시지를 전할지 궁금증을 높였다.디에잇의 이번 디지털 싱글 ‘Side By Side’는 중국 싱글 곡 ‘Falling Down’ 이후 약 1년 만에 발매되는 앨범으로, 한국어와 중국어 2가지 버전을 통해 글로벌 팬들의 마음을 사로잡을 전망이다.세븐틴은 최근 미국 간판 토크쇼 섭렵 후 퍼포먼스 영상의 압도적인 조회 수로 뜨거운 화제성을 입증했을 뿐만 아니라 해외 유수 매체들의 스포트라이트를 받는 등 막강한 글로벌 영향력을 펼쳤다. 이에 다양한 활동을 통해 예술적인 감성을 뽐낸 디에잇이 오는 4월 13일 발매되는 디지털 싱글 ‘Side By Side’로 보여줄 음악적 행보에 전 세계적인 관심이 집중되고 있다.한편, 세븐틴 디에잇은 오는 4월 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 세 번째 솔로 디지털 싱글 ‘Side By Side’를 발매한다.김나경 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com