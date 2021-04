AB6IX (사진=브랜뉴뮤직)

AB6IX(에이비식스)가 새 앨범 ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM(모어 컴플릿 : 헤브 어 드림)’의 프로모션 스케줄 이미지를 공개하며 본격적인 컴백 카운트다운에 돌입했다.브랜뉴뮤직은 오늘(9일) 오후 12시, AB6IX의 공식 SNS 채널들을 통해 오는 26일에 발매될 AB6IX의 네 번째 EP ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM’의 프로모션 스케줄 이미지를 공개하며 눈길을 끌었는데, 영화 세트장을 연상케하는 폐건물을 배경으로 빼곡히 컴백 일정이 들어간 이 스케줄 이미지에는 12일부터 공개되는 4가지 버전의 콘셉트 포토를 시작으로 온라인 커버 아트워크, 트랙리스트, 뮤직비디오 티저, 안무 스포일러, 앨범 프리뷰, 뮤직비디오 본편까지 다양한 콘텐츠들의 공개 일정이 순차적으로 나열되어 있어 팬들의 기대감을 증폭시켰다.특히 AB6IX의 이번 새 앨범 ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM’은 지난 2019년 5월에 발표했던 데뷔 앨범 ‘B:COMPLETE’을 잇는 2부작 연작 앨범의 첫 번째 작품으로 알려져 더욱 관심을 모으고 있는데, 전작 ‘B:COMPLETE’이 AB6IX의 정체성을 확립하고 완성한 앨범이었다면, 이번 앨범은 그 연장선으로 완성을 넘어 완벽을 꿈꾸는 AB6IX의 새로운 꿈과 도약을 담아냈다는 후문.한편 AB6IX(전웅, 김동현, 박우진, 이대휘)의 4TH EP ‘MO’ COMPLETE : HAVE A DREAM’은 오는 26일 오후 6시 전격 발매될 예정이며, 현재 각종 온라인 음반 사이트들을 통해 예약 판매가 진행되고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com