오늘(8일) 정오 공개

총 27개 트랙 수록

'시지프스' OST 발매 /사진=JTBC스튜디오 제공

JTBC '시지프스 : the myth'가 OST 컴필레이션 앨범으로 드라마의 진한 여운을 이어간다.8일 정오 국내 전 온라인 음원사이트를 통해 ‘시지프스 : the myth' OST 컴필레이션 앨범이 발매된다.이번 앨범에는 지소울의 '스테이(Prod. 그루비룸)', 조수미의 '파이트 포 러브(Fight For Love)', 에일리의 '마이 라스트 러브(My Last Love)', 박원의 '유어 마이 라이트(You're My Light)', 도코의 '트루(True)' 등 앞서 발매된 OST 5곡을 비롯해 추가 발매된 조수미의 '파이트 포 러브' 한글 버전까지 총 6곡의 OST가 담겼다. BGM 21곡까지 총 27개 트랙이 컴필레이션 앨범에 수록됐다.'시지프스 : the myth'는 흡입력 강한 스토리와 빠른 전개 그리고 조승우, 박신혜, 김병철, 성동일 등 최고의 배우 라인업의 탄탄한 연기가 어우러지며 웰메이드 드라마라는 호평을 받았다.특히 팝과 클래식의 크로스오버부터 감미롭고 호소력 짙은 보이스가 돋보이는 팝 발라드 등 각 테마에 걸맞은 다채로운 OST가 시청자들의 몰입감을 끌어올리며 많은 관심을 얻었다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com