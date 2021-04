세븐틴 디에잇 (사진=플레디스엔터테인먼트)

그룹 세븐틴 멤버 디에잇이 오는 13일 세 번째 솔로 디지털 싱글 발매를 확정 지었다.오늘(8일) 0시, 소속사 플레디스엔터테인먼트는 세븐틴 공식 SNS 채널을 통해 디에잇(THE 8)의 세 번째 솔로 디지털 싱글 ‘Side By Side’ 발매 소식과 함께 한 장의 티저 이미지를 깜짝 공개해 화제를 모으고 있다.공개된 티저 이미지 속 디에잇은 감성적인 분위기 속 자동차에 기댄 채 고개를 떨구고 있어 보는 이들의 궁금증을 자극했다. 더해 발매일을 뜻하는 ‘2021.4.13’ 숫자와 앨범명 ‘Side By Side’가 최초 공개돼 기대감을 치솟게 했다.디에잇의 이번 디지털 싱글 ‘Side By Side’는 중국 싱글 곡 ‘Falling Down’ 이후 약 1년 만에 공개하는 싱글로 오랫동안 기다려준 글로벌 팬들을 위해 한국어와 중국어 2가지 버전으로 공개될 예정이다.세븐틴은 미국 간판 토크쇼를 섭렵, 해외 유수 매체들의 극찬을 받는 등 글로벌 영향력을 과시하며 전 세계를 열광시켰다. 이에 그동안 국내외로 다양한 활동을 펼치며 다재다능한 ‘글로벌 만능 엔터테이너’의 면모를 보여준 디에잇이 이번 세 번째 솔로 디지털 싱글을 통해 선보일 또 다른 모습에 기대가 높아지고 있다.한편 디에잇은 오는 4월 13일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 세 번째 솔로 디지털 싱글 ‘Side By Side’를 공개한다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com