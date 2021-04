브라운아이드소울 정엽 (사진=롱플레이뮤직)

브라운아이드소울 정엽이 싱글 ‘Waltz For You’ 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 임박을 알렸다.정엽은 지난 5일 공식 SNS 채널을 통해 오는 7일 오후 6시에 발매되는 싱글 ‘Waltz For You(Single Edition 1)’의 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.오르골 선율로 시작되는 티저 영상에는 신곡 ‘Waltz For You(왈츠 포 유)’ 박자에 맞춰 홀로 왈츠를 추는 정엽의 모습이 담겨있다. 영상에는 거칠고 따뜻한 아날로그 질감과 붉은색이 도드라져 보이는 색감이 어우러져 감성적인 영상미를 선사한다.봄의 감성을 불러일으키는 싱글 ‘Waltz For You(Single Edition 1)’는 정엽이 직접 작사, 작곡을 했으며, 제목에서 알 수 있듯이 ‘왈츠’의 박자를 떠올리면서 써 내려간 곡이다. 로맨틱한 무드를 배경으로 낭만적인 오르골 선율과 정엽 특유의 감미로운 보이스가 어우러져 다가오는 봄, 따스한 설렘을 전할 예정이다.정엽은 이번 싱글의 작사, 작곡뿐만 아니라 뮤직비디오에 직접 출연하고, 연출도 맡는 등 다재다능한 면모를 과시했다. 특히 이번 싱글에는 제목 ‘Waltz For You’ 외에 부제 ‘Single Edition 1’이라는 표기가 적혀 있는 등 시리즈 형식을 예고해 앞으로 나올 싱글에 대한 궁금증을 높이고 있다.정엽은 2019년 브라운아이드소울 멤버들과 함께 4년 만에 정규 5집 It’ Soul Right 하프 앨범을 발매했으며, 앨범과 동명의 타이틀로 서울, 대구, 부산까지 명품 라이브를 선사하며 팬들에게 아름다운 추억을 선물했다.브라운아이드소울 활동 외에도 정엽은 지난 2018년 봄, 싱글 ‘없구나’를 발표하며, 서정적인 노랫말과 섬세하고 슬픈 감성으로 많은 이들의 귀를 사로잡았다. 이후 CCM ‘날 지켜온’을 발표하며, 깊은 울림을 전달했다.한편 정엽은 7일 발매와 함께 같은 날 오후 5시 55분에 네이버 NOW ‘6시 5분전’에 출연해 싱글에 대한 다양한 비하인드스토리를 전할 예정이며, 11일에 방송되는 KBS1TV ‘열린 음악회’에서 신곡 라이브 무대를 선보일 예정이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com