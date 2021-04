다크비 (사진=브레이브엔터테인먼트)

그룹 다크비(DKB)의 신곡 ‘줄꺼야 (ALL IN)’의 뮤직비디오가 조회수 천만을 돌파했다.4일, 다크비(DKB)의 정규 1집 ‘The dice is cast’(더 다이스 이즈 캐스트)의 타이틀 곡 ‘줄꺼야(ALL IN)’의 뮤직비디오가 공개 6일 만에 천만 뷰를 돌파하며 슈퍼 루키 다운 저력을 뽐냈다.이는 데뷔 이래 최단 기간에 천만 뷰를 돌파한 것으로 자체 최고 기록을 경신하며 눈길을 끌었다.파격적인 스타일링과 멤버들의 물오른 연기력, 다크비(DKB)만의 파워풀하고 강렬한 퍼포먼스를 담아낸 ‘줄꺼야 (ALL IN)’의 뮤직비디오가 국내 및 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 받으며 조회수 상승세를 이어가고 있는 가운데 소속사 브레이브 엔터테인먼트 측은 다크비(DKB)의 신곡 ‘줄꺼야 (ALL IN)’의 뮤비 조회수가 천만을 돌파한 것을 기념, 공식 SNS에 축하 축전을 게시하며 팬들과 기쁨을 나누기도 했다.다크비(DKB)의 정규 1집 타이틀 곡 ‘줄꺼야 (ALL IN)’는 감성을 자극하는 피아노 선율과 그루브한 리듬에 808 사운드가 더해진 팝 댄스 곡으로 중독성 강한 후렴구와 애절하고 서정적인 가사가 매력적이다.또한 신곡 ‘줄꺼야 (ALL IN)’가 발매 당일 음원 스트리밍 사이트 차트 100위 안에 진입하는가 하면 지난 30일 첫 번째 정규 앨범 ‘The dice is cast’ 발매 기념으로 진행된 ‘트위터 블루룸’에서 누적 조회수 시청자가 92만을 넘으며 자체 최고 기록을 경신, 국내 및 글로벌 팬들에게 입지를 다져가며 꾸준히 성장세에 있는 글로벌 슈퍼 루키임을 입증했다.한편, 첫 번째 정규 앨범 ‘The dice is cast’의 타이틀 곡 ‘줄꺼야 (ALL IN)’으로 컴백한 다크비 (DKB)는 음악 방송과 다양한 컨텐츠 등을 통해 팬들과 지속적으로 소통하고, 만나 볼 예정에 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com