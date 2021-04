샤이니 '비욘드 라이브' /사진=네이버V라이브 화면 캡처

그룹 샤이니(SHINee)가 3년 만의 단독 콘서트 개최에 기쁜 마음을 드러냈다.샤이니는 4일 오후 3시 첫 온라인 콘서트 '비욘드 라이브 - 샤이니 : 샤이니 월드(Beyond LIVE - SHINee : SHINee WORLD)'를 개최했다.이번 공연은 샤이니가 처음으로 여는 온라인 콘서트이자, 지난 2018년 2월 일본에서 개최한 '샤이니 월드 더 베스트 2018 프롬 나우 온(SHINee WORLD THE BEST 2018 FROM NOW ON)' 이후 약 3년 만의 단독 콘서트다.이날 '데리러가'로 포문을 연 샤이니는 밴드 라이브 세션에 맞춰 편곡된 '드림 걸', '아이 리얼리 원트 유', '하트 어택', '메리드 투 더 뮤직'까지 연달아 열창하며 열기를 한껏 끌어올렸다.오프닝 무대를 마친 후 온유는 "샤이니가 완전체로 콘서트를 진행하게 됐다. 3년 만이다"고 인사했다. 키는 "3년이라고 하니 느낌이 확 다르다"고 벅찬 소감을 전했다.이어 민호는 "샤이니월드(공식 팬덤명) 여러분 보고 싶었다"고 말했고, 키는 "이전에 '돈트 콜 미' 활동이 있었는데 팬분들을 직접 본 지가 너무 오래돼서 서운한 마음이 있었다. 지금 상황이 상황이니만큼, '비욘드 라이브'로 만났다고 생각하고 오늘 재밌게 놀아보자"며 이어질 무대에 대한 기대를 당부했다.그러면서 키는 "방에서 보고 계신 분들이 대부분일 거다. 오프라인 콘서트는 물 외에는 반입이 안되는데 오늘은 드시고 싶은 거 실컷 드시면서 마음껏 편한 복장으로 즐겨달라"고 덧붙였다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com