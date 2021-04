황치열 (사진=텐투엔터테인먼트)

가수 황치열이 컴백과 동시에 열일 행보를 펼치고 있다.황치열은 지난 2일 각종 음원사이트를 통해 새 미니앨범 'Be My Reason'(비 마이 리즌)을 발매하고 하루 종일 팬들과 만나는 ‘치열 데이’를 가졌다.먼저 황치열은 음원 발매 전부터 MBC 뉴스투데이 ‘조조할인’에 출연해 신보 'Be My Reason' 제작 전반에 관한 이야기를 나눴다.같은 날 오후 5시에는 장범준의 유튜브 콘텐츠인 ‘반지하 노래방’에 출연, 신곡 ‘안녕이란 (Two Letters)’ 라이브를 최초로 공개하며 팬들의 폭발적인 반응을 이끌어냈다.이어 Mnet ‘너의 목소리가 보여 8’, KBS 2TV ‘유희열의 스케치북’까지 연이은 출연으로 신곡 홍보와 함께 남다른 예능감을 발산하며 시청자들에게 즐거움을 선사했다.특히 ‘유희열의 스케치북’에서는 애교 섞인 안무가 돋보이는 ‘Look At You’(룩 앳 유)와 신곡 ‘안녕이란’ 무대를 선보이며 ‘치열 데이’의 피날레를 화려하게 장식했다.한편 컴백과 동시에 4개의 프로그램에 출연하며 금요일을 ‘치열 데이’로 물들인 황치열은 앨범 발매와 동시에 주요 음원사이트 최상위권에 진입하며 벅스 실시간 차트에서 1위를 차지해 음악팬들의 뜨거운 관심을 받고 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com