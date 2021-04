[신곡in가요]



황치열, 2일 신보 '비 마이 리즌' 발매

타이틀곡 '안녕이란'

후회·그리움 담은 이별 발라드

황치열 '안녕이란' /사진=텐투엔터테인먼트 제공

안녕이란 두 글자만

끝내 믿을 수가 없는가봐

지금부터 이 순간부터

모두 다 부질없는 거잖아



나 없이도 행복한 건지

되돌릴 순 없는 건지

그리움만 다시 네 이름만

부른다 돌아올까봐

너에게 이젠 안녕



가슴을 저미는 황치열 표 이별 발라드가 또 하나 탄생했다.황치열은 2일 오후 6시 새 미니앨범 '비 마이 리즌(Be My Reason)'을 발매했다.약 2년 3개월 만의 컴백이자 1인 기획사를 설립하고 처음 내는 앨범에 황치열은 자신이 가장 잘하는 것들을 가득 담았다. 황치열 표 발라드를 만끽할 수 있는 '비 마이 리즌'에는 누구나 인생을 살아가는 자신만의 이유가 있는 것처럼, 황치열에게 있어서 살아가는 이유가 무엇인지 되돌아보자는 메시지가 녹아있다.타이틀곡 '안녕이란(Two Letters)'를 비롯해 사랑에 대한 감사를 담은 '유 아 더 리즌(You are the reason)', 황치열 특유의 남자다운 보컬이 돋보이는 '그대가 사라진다(She's Gone)', 한 남자의 서툰 마음을 표현한 '비가 와(Rain)', 떠난 상대방을 그리워하며 자책하는 마음을 담아낸 '사랑은 왜 어려운 걸까(I Didn't Know)', 황치열이 직접 작사·작곡에 참여한 '사랑해 널 지우지도 못할 만큼(Unforgettable)'까지 총 6개 트랙이 수록됐다.황치열은 직접 작사, 작곡에 참여하며 음악적 완성도를 높이기 위해 심혈을 기울였다. 싱어송라이터로서의 면모를 보여주기 위해 밤낮으로 고심해 만든 '비 마이 리즌'을 그는 "피, 땀, 눈물이 깃든 앨범"이라고 표현하기도 했다.타이틀곡 '안녕이란'은 황치열의 깊고 진한 이별 감성을 느끼기에 좋은 노래다. 첫 만남의 '안녕'부터 헤어짐의 '안녕'에 이르기까지의 과정을 생생하게 담고 있다. 후렴으로 갈수록 가슴 저릿하게 만드는 황치열만의 허스키 보이스가 매력적으로 귀에 감긴다.곡 전반에 흐르는 감정은 후회와 아쉬움이다. 담담하게 가사를 뱉어내는 황치열은 후렴으로 치달으며 특유의 호소력 있는 보컬로 이별 감성을 애절하고 구슬프게 표현해낸다.'안녕이란' 뮤직비디오는 드라마 타이즈 형식으로 제작돼 곡의 흐름과 걸맞은 스토리로 강한 몰입감을 선사한다. 이별하는 두 남녀의 모습과 어우러진 황치열의 허스키한 보컬은 곡의 절절한 분위기를 배가한다. 남자 주인공으로 분한 황치열의 연기력도 관전 포인트 중 하나다. 마지막 오열하는 장면은 강한 여운을 남긴다. 또 뮤직비디오에는 평소 황치열과 친분이 있던 음문석이 출연해 눈길을 끈다.'믿고 듣는' 수식어를 또 한 번 입증해낸 황치열이다.김수영 한경닷컴 기자 swimmingk@hankyung.com 기사제보 및 보도자료 newsinfo@hankyung.com