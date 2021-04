위클리, 신곡 'After School' 퍼포먼스 뮤직비디오 깜짝 공개

[연예팀] 위클리(Weeekly)가 신곡 'After School(애프터 스쿨)'의 퍼포먼스 버전 뮤직비디오를 깜짝 공개했다.





플레이엠엔터테인먼트 측은 금일(2일) 자정 0시 위클리 공식 유튜브 채널 및 SNS 등지를 통해 미니 3집 타이틀곡 'After School(애프터 스쿨)'의 퍼포먼스 뮤직비디오를 공개했다.





이번 퍼포먼스 뮤직비디오는 신곡 'After School' 공식 뮤직비디오가 조회수 2000만 뷰를 돌파하는 등 큰 사랑을 받고 있는 것에 대한 감사의 마음을 담아 깜짝 공개됐다. 공개 단 4일만에 유튜브 조회수 1000만 뷰를 돌파한 위클리의 'After School' 뮤직비디오는 지난 28일, 2000만 뷰까지 넘어서며 데뷔 이후 자체 최고수치를 기록, 다시금 위클리의 막강한 성장세를 실감케 하고 있다.





2일 공개된 퍼포먼스 버전에서는 방과 후 10대의 자유분방한 일상을 그린 기존의 뮤직비디오와는 달리 위클리의 파워풀하고 생동감 넘치는 퍼포먼스를 중점적으로 담아내 공개 직후 많은 팬들의 이목을 사로잡았다. 특히 '롱보드' 퍼포먼스는 전작 활동에서 선보였던 책걸상, 큐브 퍼포먼스에 이어 오브제를 활용한 위클리만의 '시그니처 퍼포먼스'로, 차별화된 구성을 통해 매 무대마다 신선한 재미를 안겨주었다.





위클리의 신곡 'After School'은 방과 후 친구들과의 일상과 자유의 소중함을 역동적인 신디사이저 사운드와 톡톡 튀는 멜로디 속에 녹인 댄스 곡으로, 한층 성장한 위클리만의 생기발랄한 'K-하이틴' 매력을 고스란히 느낄 수 있는 곡이다.





지난 달 17일 미니 3집 'We play(위 플레이)'로 컴백한 위클리는 음원 발표 직후, 신곡 'After School'이 벅스 13위 등 음원차트 상위권으로 진입한 것에 이어, 음반 발표 이틀만에 전작 'We can(위 캔)'의 초동판매량을 경신하는 등 '커리어 하이' 성적을 기록했다.





한편, 위클리는 주요 음악방송 출연 및 다양한 온라인 콘텐츠를 통해 미니 3집 활동에 박차를 가하며 상승세를 이어간다.(사진출처: 위클리 'After School' 퍼포먼스 뮤직비디오 캡처)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr