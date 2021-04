JTBC2, BTS·세븐틴·TXT 특집 10주 편성

시카고 공연 실황과 '달려라 방탄' 신규 에피소드 최초 공개JTBC2는 방탄소년단(BTS)과 세븐틴, 투모로우바이투게더(TXT) 등 하이브 레이블즈 아티스트들의 콘텐츠를 특집 편성한다고 1일 밝혔다.JTBC2는 BTS의 첫 스타디움 월드투어 뒷이야기를 담은 '브레이크 더 사일런스: 더 무비'를 이날 오후 7시 40분에 공개하는 것을 시작으로 10주간 매주 목요일 같은 시간대 아티스트들의 영화, 공연, 예능 등 다양한 콘텐츠를 단독으로 편성한다.BTS와 관련해서는 다큐멘터리 시리즈와 월드 투어 공연 실황을 만나볼 수 있다.특히 '2017 BTS 라이브 트릴로지 에피소드3 더 윙스 투어 시카고'(LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR CHICAGO)가 TV 최초로 공개된다.또 '달려라 방탄'은 온라인 공개에 앞서 신규 에피소드를 TV에서 선공개한다.하이브 레이블즈 아티스트의 합동 콘서트 '2021 뉴 이어스 이브 라이브'(2021 NEW YEAR'S EVE LIVE)도 전파를 탄다.이현, 범주, 뉴이스트, 방탄소년단, 여자친구, 투모로우바이투게더, 엔하이픈의 다채로운 무대는 물론 기존 방송분에 없던 방탄소년단의 '라이프 고스 온'(Life Goes On)' 무대도 공개된다./연합뉴스