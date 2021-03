BTS "다음 목표는 그래미 수상…단독무대로 눈도장 찍었을 것"

단독토크쇼 출연 "국가대표 된 듯해 부담감…지금은 즐기게 돼""그래미 트로피는 정말 많잖아요.근데 시상식에서 단독 무대를 하는 가수는 스무 팀이 안 되니까 '수상보다 단독 무대가 더 좋은 거다'라고 생각했죠."(RM)그룹 방탄소년단(BTS)이 한국 대중가수로는 최초로 단독 무대를 펼치고 후보에도 오른 '제63회 그래미 어워즈' 뒷이야기를 전했다.29일 KBS 2TV에서 방송한 방탄소년단 단독 토크쇼 '렛츠 BTS'(Let's BTS)에서다.멤버들은 후보로 지명된 '베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스'에서 수상이 불발된 것이 매우 아쉬웠다고 솔직하게 털어놨다.그러나 RM은 "이번 무대로 눈도장을 찍었으니까 (그래미를 주관하는) '레코딩 아카데미' 회원들에게 우리의 인지도가 올라가지 않았겠나 생각했다"고 말했다.슈가는 "수상보다는 단독 무대를 더 바랐다"며 "요즘 무대에 오를 일이 없다 보니 무대라도 멋있게 하자는 생각이 더 컸다"고 강조했다.방탄소년단은 앞서 15일 열린 그래미 시상식 본무대를 통해 서울 여의도의 한 고층빌딩에서 사전 녹화한 '다이너마이트' 무대를 공개한 바 있다.이에 대해 진은 "남준(RM)이가 이 영상은 우리 손자에 증손자까지 볼 수 있다고 했다"며 "그 얘기에 욕심이 생겨서 사소한 실수에도 다시 찍느라 두 시간 할 걸 4∼5시간 촬영했다"고 설명했다.2017년 무렵부터 해외에서 성공가도를 달리던 방탄소년단은 자신들에게 쏟아지는 스포트라이트가 부담스러웠던 적이 있었다고 고백했다.슈가는 "우리가 좋아하는 일을 했을 뿐인데 마치 국가대표가 된 듯했고 성과를 내야 하는 것 같아 부담감이 엄청났다"며 "지금은 좀 내려놓고 즐기게 됐다"고 말했다.제이홉과 정국 역시 "이제는 그냥 매 순간 감사하며 살자고 하게 됐다"고 했다.신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 인해 오랫동안 오르지 못한 오프라인 콘서트 무대에 대한 갈증과 팬 '아미'에 대한 그리움도 드러냈다.RM은 다음 목표를 묻는 말에 "그래미 수상"이라고 답하면서도 "아이러니하게도 우리가 이미 이뤘던 목표인 '스타디움 투어'도 다음 목표가 됐다"고 씁쓸해했다.제이홉은 아미를 두고 "나를 지탱해주고 움직이게 하는 아킬레스건 같은 존재"라며 "코로나 이후 첫 콘서트에서는 온 힘을 다해 아미를 부르겠다"며 웃었다.이들은 이날 토크쇼에서 지난해 발표한 앨범 'BE' 타이틀곡 '라이프 고스 온'(Life Goes On) 무대를 선보이기도 했다.한편 '렛츠 BTS'(Let's BTS)는 4%대 시청률을 기록했다.30일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 프로그램 시청률은 4.4%-4.1%로 집계됐다./연합뉴스