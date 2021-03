우주소녀 (사진=스타쉽엔터테인먼트)

그룹 우주소녀가 새 미니앨범 'UNNATURAL'의 하이라이트 메들리를 공개했다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 지난 29일 오후 우주소녀 공식 SNS를 통해 새 미니앨범 'UNNATURAL(언내추럴)'의 전곡 음원 하이라이트가 담긴 프리뷰 영상을 게재했다.공개된 영상에는 앨범과 동명의 타이틀곡 'UNNATURAL'을 비롯해 'Last Dance(라스트 댄스)', '원하는 모든 걸(SUPER MOON)', 'New Me(뉴 미)', '음(YALLA)', '잊지 마(나의 우주)'까지 총 6트랙의 하이라이트 부분이 담겨 있다. 여기에 우주소녀의 매혹적인 아우라를 느낄 수 있는 미공개 콘셉트 포토도 함께 공개돼 컴백에 대한 기대감을 더욱 높이고 있다.타이틀곡 'UNNATURAL'은 좋아하는 사람 앞에서 모든 행동이 어색하게 변해버리는 소녀들의 알쏭달쏭한 마음을 표현한 곡으로, 발랄하고 몽환적인 비트와 어우러진 우주소녀의 보컬이 에너제틱하고 활기찬 느낌을 선사한다. 우주소녀는 사랑에 빠졌지만 아무렇지 않은 척 냉정함을 유지하는 도도한 모습으로 성숙하고 깊어진 매력을 선사할 예정이다.이 밖에 한 편의 연극을 보듯 사랑한 이를 보내는 마지막 순간을 그려낸 'Last Dance', 보름달을 보며 마음속에 간직했던 소원을 빌어보는 '원하는 모든 걸(SUPER MOON)', 새로운 나를 보여주겠다는 포부를 담은 'New Me', '달콤한 유혹'이란 이번 앨범의 테마를 대표하는 트랙 '음(YALLA)', 서정적인 팝 발라드곡이자 기존 우주소녀의 강점이 잘 드러난 곡인 '잊지마(나의 우주)'까지 일부 공개돼 컴백 열기를 한층 고조시켰다.특히 이번 앨범에는 멤버 엑시와 설아가 전작 'Neverland(네버랜드)'에 이어 작사, 작곡에 참여해 프로듀서로서의 면모를 뽐냈으며, 쏠시레, 영광의 얼굴들, MosPick, MAKECAKE36, KZ 등 히트메이커들이 의기투합해 완성도 높은 앨범을 예고했다.한편 우주소녀의 새 미니앨범 'UNNATURAL'은 오는 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com