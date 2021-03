NTX, ‘FULL OF LOVESCAPES’(사진=빅토리컴퍼니)

보이그룹 NTX(엔티엑스)가 강렬한 10인 10색을 예고하고 있다.27일 자정 NTX 공식 SNS 채널을 통해 정식 데뷔 앨범인 ‘FULL OF LOVESCAPES’(풀 오브 러브스케이프스)의 타이틀곡 ‘Kiss The World’(키스 더 월드) 뮤직비디오 포토 티저들이 공개됐다.공개된 사진 속 NTX(김지성, 로현, 백형진, 손호준, 송승원, 안기현, 조은호, 지창훈, 홍재민, 장윤혁)는 화려한 의상과 물오른 비주얼로 콘서트 무대에 올라 독보적인 존재감을 자랑하거나, 다채로운 매력으로 전 세계 팬의 입덕 욕구를 자극하고 있다.NTX의 ‘FULL OF LOVESCAPES’는 사랑에 관한 묘사로 가득하다는 의미로, 멤버들만의 풋풋하고 따뜻한 사랑을 표현하는 모든 방법을 담았다.앞서 NTX는 사전 쇼케이스 무대를 통해 작곡 및 작사, 안무 창작 등 천재 신예돌 면모를 뽐내며 정식 데뷔 후 보여줄 잠재력에 대한 기대감까지 끌어올린 바 있다.현재 NTX는 정식 데뷔 준비에 한창이며, ‘Kiss The World’가 담긴 ‘FULL OF LOVESCAPES’는 오는 30일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com