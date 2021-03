황치열, 새 미니앨범 '비 마이 리즌' 콘셉트 포토 공개 완료

황치열 (사진=텐투엔터테인먼트)

가수 황치열이 컴백 티저 이미지 공개를 완료했다.소속사 텐투엔터테인먼트는 26일 공식 SNS를 통해 황치열의 새 미니앨범 'Be My Reason'(비 마이 리즌)의 마지막 콘셉트 포토를 공개, 컴백 힌트를 공개했다.공개된 두 장의 사진에서 황치열은 소중한 뭔가를 잃은듯한 쓸쓸한 분위기가 담겨있다. 갑작스런 이별에 절망한 듯한 모습과 함께 애절한 눈동자는 보는 이들의 마음을 적신다.이로써 'Be My Reason'의 세 개의 콘셉트 포토 공개를 완료한 황치열은 앨범의 힌트인 이별의 3단계를 표현해냈다. 변함없는 사랑을 갈망한 '애틋'을 시작으로 다가올 이별을 예감한 듯한 '애잔'함, 그리고 이별을 맞이한 남자의 '애절'까지 황치열표 이별 감성이 담긴 새 앨범에 대한 궁금증이 증폭됐다.이번 앨범은 타이틀곡 '안녕이란 (Two Letters)'을 비롯해 'You are the reason', '그대가 사라진다 (She`s Gone)', '비가와 (Rain)', '사랑은 왜 어려운 걸까 (I Didn’t Know)', '사랑해 널 지우지도 못할만큼 (Unforgettable)'까지 짙은 이별 감성이 담긴 6트랙으로 구성, 황치열을 대표하는 장르인 발라드로 가득 채워 한층 더 깊어진 감성을 보여줄 전망이다.타이틀곡 ‘안녕이란’은 첫 만남의 ‘안녕’부터 헤어짐의 ‘안녕’에 이르기까지의 과정을 생생하게 담아 리스너들이 순식간에 빠져들어 공감할 수 있는 곡이다. 특히 드라마 타이즈로 제작된 뮤직비디오에는 황치열의 절친이자 배우 음문석이 함께 출연할 예정이다.한편 황치열의 새 미니앨범 ‘Be My Reason’은 지난 22일 온라인 예약 판매를 시작했으며, 내달 2일 각종 음원사이트를 통해 발매된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com