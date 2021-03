블랙핑크 로제 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 로제가 영어 가사로만 이뤄진 솔로곡으로 국내 음악방송 트로피까지 품에 안으며 정상의 인기 가도를 달리고 있다.로제는 지난 25일 방송된 Mnet ‘엠카운트다운’에서 솔로 싱글 앨범 ‘R’의 타이틀곡 ‘On The Ground’로 3월 마지막 주 1위를 차지했다.로제는 전날인 24일 MBC every1 ‘쇼! 챔피언’에서 1위에 올라 본격적인 트로피 수집을 예고했던 터다. 막강한 음원·음반 성적이 뒷받침된 만큼 오는 27일 방송되는 MBC ‘쇼 음악중심’과 28일 SBS ‘인기가요’에서도 그가 1위 행진을 이어갈지 기대와 관심이 쏠리고 있다.실제 로제의 타이틀곡 ‘On The Ground’ 음원은 지난 12일 공개되자마자 벅스와 지니 차트 1위로 직행했다. 24시간 누적 집계되는 멜론에서 역시 반나절 만에 최상위권에 진입한 후 약 2주째 이를 유지 중이다.아울러 3월 16일 출시된 음반은 일주일 동안 총 44만 8,089장 판매되며 K팝 여성 솔로 아티스트로서 역대급 초동 기록(한터차트 기준)을 달성했다. 심지어 이는 한정판 LP를 제외한 CD와 KiT 앨범만 합산한 수치여서 전체 판매량은 계속 늘어날 것으로 예상된다.로제는 앞서 글로벌 차트 또한 강타했다. ‘On The Ground’는 미국 '빌보드 핫100'에서 역대 K팝 여성 솔로 아티스트 최고 순위인 70위로 첫 진입했다. 빠른 유행과 시대의 흐름을 반영한 '빌보드 글로벌 200' 차트에선 1위를 기록하며 새로운 역사를 썼다.이밖에도 이 노래는 미국 등 총 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 정상을 밟았으며, 글로벌 유튜브 송 차트(3월 12일~3월 18일 집계)와 뮤직비디오 차트 1위를 기록했다.한편 유튜브 공개 일주일 만에 1억뷰를 돌파했던 'On The Ground' 뮤직비디오의 인기도 꾸준해 현재 추이라면 K팝 솔로 여성 아티스트의 영상 중 최단 기간 2억뷰 도달이 유력하다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com