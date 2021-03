다크비(DKB), 정규 앨범 'The dice is cast' 전곡 하이라이트 메들리 영상 공개

[연예팀] 다크비(DKB)가 신보 미리 듣기를 공개하며 컴백에 대한 기대감을 한층 높였다.





다크비(DKB)는 25일 자정, 공식 SNS를 통해 정규 1집 'The dice is cast(더 다이스 이즈 캐스트)'의 전곡 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.





공개된 영상에는 ‘The dice is cast’에 담긴 10개 트랙의 음원 하이라이트와 다크비(DKB)의 파격적인 이미지 변신이 돋보이는 이번 앨범의 컨셉 사진이 공개되어 이목을 집중시켰다.





특히 타이틀 곡 '줄꺼야 (ALL IN)'는 사랑하는 사람에게 모든 것을 다 주겠다는 애절한 마음을 표현, 그루브한 리듬과 808 사운드를 더한 팝 댄스 장르의 곡으로 인트로에 감성을 자극하는 피아노 선율을 추가해 애절한 느낌을 배가 시켰다. 또한 거침없고 개성 강한 랩과 감성적이면서 에너지 넘치는 보컬이 어우러져 곡의 완성도를 높였다.





이 밖에도 헤어진 연인에 대한 그리움을 꽃에 비유해 감성적인 멜로디로 풀어낸 ‘Flower Less’, 긴 연애의 끝에 비로소 진정한 이별을 하고 헤어진 연인의 행복을 바라는 내용을 담은 락 힙합 장르의 ‘Real Love’, 그리고 역대 시리즈 앨범의 타이틀 곡 ‘난 일해 (Work Hard)’, ‘미안해 엄마 (Sorry Mama)’, ‘오늘도 여전히 (Still)’를 비롯해 전 시리즈 앨범의 수록 곡인 ‘퐁듀 (Fondue)’, ‘Tell’em Boys’, ‘Tell Me Tell Me’, ‘Samsung’까지 총 10곡이 수록돼있다.





작년 데뷔한 다크비(DKB)는 작사부터 작곡, 디제잉, 아크로바틱 등 앨범 제작의 모든 방면에서 자체 제작이 가능한 것으로 유명하다. 또한 파워풀한 칼 군무가 강점인 그룹으로 '자체 제작돌','퍼포먼스 맛집'등의 다양한 수식어를 거머쥐며 성장형 아이돌로 인정받아 온 만큼 새 앨범에서는 어떠한 음악성과 퍼포먼스로 팬들의 마음을 사로잡을지 귀추가 주목된다.





한편, 다크비(DKB)는 오는 30일 오후 12시에 정규 1집 ‘The dice is cast’로 컴백한다.(사진제공: 브레이브 엔터테인먼트)





