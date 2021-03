브레이브걸스, 가온차트 2관왕 영예

'롤린' 차트 역주행 지속

브레이브걸스 / 사진 = 한경DB

걸그룹 브레이브걸스(Brave Girls)의 '롤린(Rollin`)'이 발매한 지 4년 만에 역주행 신화를 이어가고 있다.가온차트를 운영하는 사단법인 한국음악콘텐츠협회는 "12주차(2021.03.14~2021.03.20) 가온차트에서 브레이브걸스의 '롤린'이 차트 역주행으로 디지털차트, 스트리밍차트 1위에 오르며 2관왕의 영예를 안았다"고 전했다.임영웅의 '별빛 같은 나의 사랑아'는 다운로드차트, 벨소리차트, 컬러링차트 1위를 이어가며 3관왕을 차지했다. 또한, 앨범차트에서는 슈퍼주니어(Super Junior)의 'The Renaissance - The 10th Album'이 1위에 올랐다.아티스트의 글로벌 인기를 직관적으로 확인해볼 수 있는 소셜차트2.0은 방탄소년단이 다시 1위에 올랐다.집계 기간 동안 방탄소년단의 V LIVE 채널에서 가장 인기 있었던 콘텐츠는 'Run BTS! 2021 - EP.133'이었으며, 마이셀럽스의 매력키워드는 '한결같은' '큰사랑을받는' 등이었다. 12주차 소셜차트2.0에서 가장 높은 순위 상승을 보인 아티스트로는 지난 17일에 '어떤X(What Type of X)'로 컴백한 제시가 꼽혔다.2011년 싱글 앨범 ‘Brave Girls : The Difference’으로 데뷔한 브레이브걸스는 데뷔 11년 만에 ‘역주행의 아이콘’으로 급부상하게 됐다. 음원 역주행에 이어 음원 차트 1위 석권, 음악 방송 6관왕, 각종 예능에 출연하며 다양한 매력을 선보이고 있는 브레이브걸스는 오는 5월부터 모바일 게임 ‘킹덤 : 전쟁의 불씨(이하 킹덤)’를 알리기 위한 다양한 프로모션 진행과 홍보 활동을 진행하게 된다.장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com