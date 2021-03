스테이씨 (사진=하이업엔터테인먼트)

걸그룹 스테이씨(STAYC)가 본격적인 컴백 초읽기에 돌입했다.스테이씨는 25일 0시 공식 SNS 계정을 통해 두 번째 싱글 ‘STAYDOM(스테이덤)’ 프로모션 콘텐츠 오픈 일정이 담긴 타임테이블 이미지를 공개했다.공개된 타임테이블에 따르면 스테이씨는 오는 26일 콘셉트 프리뷰 영상을 시작으로, 트랙리스트, 콘셉트 포토, 하이라이트 메들리, 안무 프리뷰, 뮤직비디오 티저 등을 발매일 전까지 순차적으로 공개하며 컴백 열기를 서서히 고조시킬 계획이다.특히 스테이씨는 오는 29일부터 4월 1일까지 총 4일에 걸쳐 콘셉트 포토 공개를 예고했다. 데뷔 당시부터 독보적인 비주얼과 콘셉트 소화력으로 주목받았던 스테이씨인 만큼 새 싱글 ‘STAYDOM’을 통해 어떤 콘셉트를 선보일지 기대를 자아내고 있다.그뿐만 아니라 타임테이블 이미지에는 ‘가급적 빨리(as soon as possible)’를 뜻하는 ‘ASAP’라는 표현이 기재돼 눈길을 끈다. 과연 이 표현이 스테이씨와 어떤 연관이 있을지, 새 싱글 ‘STAYDOM’에서 어떤 의미로 쓰일지 궁금증을 불러일으킨다.‘STAYDOM’은 지난해 11월 발매한 데뷔 싱글 ‘Star To A Young Culture(스타 투 어 영 컬처)’ 이후 스테이씨가 약 5개월 만에 발표하는 신보이다. 한층 더 업그레이드된 음악과 멤버들의 다채로운 매력이 돋보이는 콘셉트로 돌아올 예정이다.스테이씨의 두 번째 싱글 ‘STAYDOM’은 오는 4월 8일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다. 이에 앞서 25일 오후 2시부터 전 온라인 음반사이트를 통해 피지컬 앨범 예약 판매가 시작된다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com