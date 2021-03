다크비, 타이틀곡 '줄꺼야' 유닛 버전 티저 공개

[연예팀] 다크비(DKB)가 신곡 '줄꺼야 (ALL IN)'의 뮤직비디오 티저 유닛 버전을 공개했다.





금일(24일) 자정 0시, 소속사 브레이브 엔터테인먼트는 다크비(DKB)의 공식 SNS를 통해 정규 1집 'The dice is cast(더 다이스 이즈 캐스트)'의 타이틀 곡 '줄꺼야 (ALL IN)'의 뮤직비디오 티저 2편 유닛 버전을 공개했다.





공개된 영상 속에는 다크비(DKB)의 멤버 D1, 희찬, 준서가 등장했다. 이들은 밤하늘이 보이는 감성적인 분위기의 옥상에서 우수에 젖은 눈동자로 카메라를 응시하거나 깊은 생각에 잠긴 듯한 모습, 고뇌하는 듯한 표정 연기를 선보이며 애절한 느낌을 더해 팬들의 시선을 사로잡았다. 아울러 영상에서 흘러나온 신곡 '줄꺼야 (ALL IN)'의 일부분이 공개 되어 뮤직비디오 본편에 대한 궁금증을 자극시킨다.





다크비(DKB)의 정규 1집 ‘The dice is cast’의 타이틀곡 '줄꺼야 (ALL IN)'는 감성을 자극하는 피아노 선율과 그루브한 리듬에 808 사운드가 더해진 팝 댄스 곡으로 사랑하는 사람에게 내 모든 것을 올인 하겠다는 마음의 변화를 서정적인 가사로 풀어낸 곡이다.





한편, 다크비(DKB)는 오는 30일 오후 12시, 정규 1집 'The dice is cast'로 컴백한다.(사진제공: 브레이브 엔터테인먼트)





bnt뉴스 기사제보 star@bntnews.co.kr