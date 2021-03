위클리 (사진=플레이엠엔터테인먼트)

걸그룹 위클리(Weeekly)가 초동판매량 자체 기록을 또 다시 갈아치우며 막강한 성장세를 입증했다.음반판매 집계 기관인 한터차트에 따르면 위클리는 지난 17일 발표한 미니 3집 '위 플레이(We play)'로 초동 판매량(발매일 기준 일주일간 음반 판매량) 1만 9천장에 가까운 판매고를 달성, 또 한 번 자체 최고 기록을 경신하며 4세대 걸그룹 선두주자다운 압도적 성적을 입증했다.앞서 위클리는 '위 플레이' 발매 이틀만에 전작 '위 캔(We can)'의 초동 판매량인 1만 3천 장을 돌파, 기록을 5일이나 앞당겨 화제를 모았다. 빠른 성장세만큼 '위 플레이'의 초동 수치 역시 기대를 모았던 바, 전작과 비교해 약 45% 가량 성장한 판매량을 기록하며 자체 최고 초동 판매 기록을 경신했다. 데뷔 이후 날로 탄탄한 국내외 팬덤을 다지고 있는 위클리는 매 앨범 자체 초동 판매량을 경신하며 꾸준한 ‘대세력’을 증명하고 있다.음반과 함께 위클리의 미니 3집 타이틀곡인 'After School(애프터 스쿨)'의 뮤직비디오 역시 공개 5일 만에 유튜브 조회수 1500만 뷰를 돌파하는 저력 속에 전작보다 빠른 상승세를 보이고 있다. 17일 공개된 음원 역시 발매 직후 벅스 13위 등 음원차트 상위권에 진입한 위클리는 음반과 음원, 뮤직비디오 모두 전작의 기록을 뛰어넘는 '커리어 하이' 성적으로 2020년 신인상을 휩쓴 K팝 '슈퍼 루키'의 진정한 저력을 과시하고 있다.위클리 미니 3집 '위 플레이'는 한층 성장한 위클리의 '새로운 시작'을 확인할 수 있는 신보다. 타이틀곡 'After School(애프터 스쿨)'을 포함 총 5개 신곡이 수록된 이 앨범은 라이언 전, 서지음, 서정아, 김이나, 브라운 아이드 걸스 제아 등 유명 실력파 프로듀서진과 함께 멤버 신지윤이 미니 1집 'Reality', 미니 2집 'My Earth'에 이어 자작곡 'Lucky'를 수록해 위클리만의 색을 더했다.한편 위클리는 주요 음악방송 무대 및 다양한 온라인 영상 콘텐츠를 넘나들며 종횡무진 활동을 이어간다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com