김범수, '당신의 편이 되어 줄게요' MV 김다미→하연수 출연…한 편의 드라마 완성

가수 김범수와 스킨케어 브랜드 포슐라가 함께한 광고 음악 '당신의 편이 되어 줄게요 (Always on your side)'가 음원 사이트에서 좋은 반응을 이끔과 동시에 뮤직비디오 또한 화제를 모으고 있다.'당신의 편이 되어 줄게요'는 바쁘고 지친 일상 속 위로가 필요한 사람들에게 전하는 따뜻한 위로의 메시지를 담아낸 곡이다. 지난해 11월 광고 음원으로 삽입돼 큰 호응을 얻으며 음원 출시 문의가 이어졌고, 지난 22일 정식 음원으로 발매됐다.특히 '당신의 편이 되어 줄게요'는 심금을 울리는 스트링 선율 위에 호소력 짙은 김범수의 보이스가 인상적인 곡으로, '힘들고 지쳐 위로받고 싶어 / 슬프고 아파 이해되길 바라', '세상의 모든 사랑하는 그대 당신의 편이 돼 줄게' 등의 가사는 오늘날 지치고 힘든 이들의 마음을 따뜻하게 다독여 위로를 안긴다.배우 장영남, 박진주, 하연수, 김다미, 김혜준이 출연해 완성도를 높인 뮤직비디오도 눈길을 끌고 있다. 옴니버스 구성의 드라마 타이즈 형식으로 제작된 영상 속 각 배우들은 만족스러운 삶을 살아가는 것처럼 보이지만 그 반대편 내면의 각기 다른 힘든 삶을 이겨내며 살아가는 모습을 연기해 많은 이에게 위로와 용기를 전하고 있다.김범수와 포슐라는 아동학대 피해 아동의 안정적인 양육환경을 조성하기 위해 초록우산 어린이재단에 1억 원을 기부하기로 밝혀 그 의미를 더했다.포슐라 측은 "이번 뮤직비디오는 화려함이 아닌 우리의 이야기를 직접 담아내며 최근 힘든 시간을 겪고 있는 많은 이들에게 작은 위로가 되길 바라는 뜻에서 제작했다"라며 "지친 일상 속 뮤직비디오를 통해 잠시나마 따뜻함을 느낄 수 있길 바란다"고 전했다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com