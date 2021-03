블랙핑크 로제 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 로제가 각종 글로벌 차트를 섭렵하며 1위 행진을 이어가고 있는 가운데 'On The Ground' 댄스 퍼포먼스 비디오가 23일 공개됐다.영상 속 로제는 캐주얼한 블랙 크롭탑과 트레이닝 바지를 입은 채 역동적인 안무를 선보였다. 로제는 블랙&화이트 의상으로 댄서들과의 통일감을 주면서도 독보적인 아우라를 뽐냈다.큰 창 너머로 나무들이 우거진 채광 가득한 스튜디오를 배경으로 펼쳐지는 독특한 카메라 워킹과 스토리가 담긴 구성이 보는 이들의 시선을 단숨에 사로잡았다.'On The Ground'는 '뚜두뚜두' 'Kill This Love' 'How You Like That' 등에 참여했던 세계적인 안무가 Kiel Tutin, Kyle Hanagami 손에서 탄생했다. 가사에 담긴 메시지를 직관적으로 담아낸 역동적인 움직임과 섬세한 춤선이 강조된 퍼포먼스는 보는 이들의 눈을 뗄 수 없게 한다.특히 각 잡힌 안무와 균형을 이루는 구도, 고난도 공중 부양 등으로 완벽한 호흡이 더 돋보였다. 특히 폭발적으로 터지는 클라이맥스 부분에서 로제를 에워싸며 모든 댄서들이 함께 군무를 하는 장면은 웅장미를 선사하며 강렬한 전율을 일으켰다.'On The Ground'는 각종 글로벌 SNS를 통해 커버 영상이 쏟아지며 인기를 얻고 있다. 퍼포먼스 풀버전이 최초로 공개된 컴백 무대 영상은 단숨에 2000만 뷰에 육박하는 수치를 나타냈고, 그 외 각종 음악 방송 프로그램 퍼포먼스 영상들도 각각 수백만에 달하는 조회수를 기록해 화제성을 입증했다.지난 12일 발표된 'On The Ground' 음원은 발매 직후 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르며 인기를 끌었다. 이어 영국 오피셜 차트 싱글 톱100 (Official Singles Chart Top 100)에 43위로 진입, K팝 여성 솔로 아티스트 최초로 이름을 올리며 로제의 글로벌 영향력을 다시 한번 확인하게 했다.‘On The Ground' 뮤직비디오는 공개 일주일 만에 1억 뷰를 돌파했다. 이는 한국 여성 솔로 아티스트 뮤직비디오 최단기간이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com