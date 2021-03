몬스타엑스 원티드 (사진제공= 스타쉽엔터테인먼트)

그룹 몬스타엑스가 일본 오리콘 차트와 타워레코드 차트를 동시에 접수했다.오늘(23일) 스타쉽엔터테인먼트는 "몬스타엑스가 일본 싱글 'WANTED(원티드)'로 현지 오리콘 주간 싱글 랭킹 (3월 8일~14일 기준)에서 2위를 기록했을 뿐만 아니라 타워레코드 주간 싱글 차트(3월 8일~14일, 3월15일~21일 기준)에서도 2주 연속 2위를 차지했다"고 밝혔다.'WANTED' 현재 진행형으로 세계에 활약의 장을 넓히는 몬스타엑스의 모습을 상징하는 듯한 가사와 묵직한 사운드가 특징적인 악곡이다. 뮤직비디오는 몬스타엑스만의 폭발적인 에너지와 시크하면서도 강인한 카리스마가 담겨 글로벌 팬들의 이목을 사로잡고 있다.앞서 몬스타엑스는 지난해 4월 발표한 'Wish on the same sky'로 타워레코드 '2020 상반기 차트 K-POP 싱글 TOP 10'에서 1위를 차지하며 글로벌 파워의 저력을 드러냈다.이 외에도 'Spotlight', 'Livin' It Up', 'Shoot Out', 'Alligator' 총 4장의 싱글 앨범으로 현지 싱글 누계 출하 수가 10만 장 이상 판매된 싱글에게만 주어지는 골드디스크 인증을 받았으며, '2019 상반기 차트 K-POP 싱글 TOP 10'에서 'Shoot Out’ 1위, 'Alligator' 2위를 차지하며 차트 최상위권을 휩쓴 바 있다.몬스타엑스는 이번에도 오리콘 및 타워레코드 차트 최상위권에 이름을 올리며 3년 연속 '글로벌 대세'로서의 행보를 이어가고 있다.지난해 11월 발매한 정규 3집 'FATAL LOVE(페이탈 러브)'의 타이틀곡 'Love Killa'로 활발한 활동을 펼친 몬스타엑스는 최근 네이버 V LIVE를 통해 온라인 팬콘 'MX UNIVERSITY'를 진행하는 등 계속해서 팬들과의 만남을 이어가고 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com