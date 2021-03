위너 강승윤 (사진=YG엔터테인먼트)

강승윤의 첫 솔로 정규앨범 베일이 한꺼풀 더 벗겨졌다. 비주얼과 신곡이 담긴 새로운 영상이 공개되면서 [PAGE]의 콘셉트를 엿보게 했다.YG엔터테인먼트는 23일 공식 블로그에 강승윤의 첫 정규 앨범 [PAGE]의 콘셉트 티저를 게재했다. 영상은 흑백톤 조명 사이에 앉아 있는 강승윤의 모습으로 시작됐다. 이내 그는 슬며시 고개를 들고 정면을 응시, 보는 이들의 몰입도를 단박에 끌어올렸다.푸른빛, 붉은색, 보라색 등 시시각각 변하는 컬러 무드는 강승윤이 이번 앨범을 통해 보여줄 다채로운 음악적 색깔을 짐작하게 했다. 빠르게 전환되는 영상 속 강승윤의 세련된 비주얼은 팬들의 눈을 사로잡았다.아울러 콘셉트 영상을 통해 ‘죽도록 네가 미워 / 아직 네가 그리워 / 하루 한 장씩 넘기며’라는 가사가 담긴 신곡이 공개돼 귀를 쫑긋 세우게 했다. 앞서 공개된 커밍순 티저에도 강승윤의 신보 음원이 담겨 팬들로부터 여러 가지 추측을 끌어냈던 가운데, 이번 비주얼 콘셉트 티저를 통해 또 다른 신곡 일부분이 공개돼 팬들의 큰 호기심과 기대감을 유발했다.콘셉트 티저 영상 속 강승윤의 새로운 음악이 어떤 곡인지는 아직 구체적으로 알려지지 않은 상황. 그러나 강승윤의 트레이드 마크라고 할 수 있는 파워풀한 보컬, 폭발적인 가창력은 정규 앨범에 대한 기대감을 대폭 상승시키기에 충분했다.강승윤의 정규 1집은 총 12 트랙으로 구성됐다. 타이틀곡 ‘아이야 (IYAH)’를 시작으로 ‘그냥 사랑 노래 (WE NEED LOVE)', '멍 (BRUISE)', 'SKIP', '안 봐도 (OBVIOUS)', 'BETTER', 'CAPTAIN', '뜨거웠던가요 (WERE WE?)', '365', '싹 (TREAD ON ME)', '비야 (HEY RAIN)', 스페셜 트랙 '아이야 (IYAH)’가 앨범에 수록됐다.강승윤은 모든 곡을 작사·작곡하는 것은 물론 뮤직비디오까지 직접 챙기며 ‘가장 나다운 앨범’을 예고했다. 또한 그는 송민호 (‘BETTER’), 사이먼 도미닉 (‘안 봐도’), 원슈타인 (‘SKIP’) 등 개성 뚜렷한 래퍼들과의 협업 및 윤종신(‘아이야’ 스페셜 트랙)과의 의기투합 소식까지 전해 궁금증을 키웠다.한편 강승윤의 솔로 정규 1집 [PAGE] 전곡 음원은 오는 3월 29일 오후 6시 공개된다. 피지컬 음반은 현재 예약 판매 중이며 4월 6일 전국 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com