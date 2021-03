위너 강승윤 (사진=YG엔터테인먼트)

위너 강승윤의 솔로 정규 1집 [PAGE] 트랙리스트가 22일 전격 공개됐다.싱어송라이터이자 프로듀서 강승윤의 음악 역량이 압축된 '명반' 탄생을 예감케 하는 수록곡 면면에 팬들의 기대감이 수직 상승했다.앨범은 총 12 트랙으로 구성됐다. 타이틀곡 '아이야 (IYAH)'를 시작으로 '그냥 사랑 노래 (WE NEED LOVE)', '멍 (BRUISE)', 'SKIP', '안 봐도 (OBVIOUS)', 'BETTER', 'CAPTAIN', '뜨거웠던가요 (WERE WE?)', '365', '싹 (TREAD ON ME)', '비야 (HEY RAIN)', 스페셜 트랙 '아이야 (IYAH)'가 차례로 담겼다.강승윤이 모든 곡의 작사·작곡진에 이름을 올린 가운데 그와 시너지를 발휘할 피처링 군단도 화려하다. 송민호 (BETTER), 사이먼 도미닉 (안 봐도), 원슈타인 (SKIP) 등 존재감 뚜렷한 래퍼들과 강승윤의 콜라보레이션이 예고됐다.특히 윤종신이 피처링 가수로 참여한 스페셜 트랙 ‘아이야 (Feat. 윤종신)’가 눈길을 끈다. 지난 2010년 Mnet '슈퍼스타K2' 시절부터 오디션 참가자와 심사위원으로 특별한 인연을 이어온 두 사람이 의기투합한 건 약 7년 만이다.강승윤은 '슈퍼스타K2' 출연 당시 윤종신의 '본능적으로'를 리메이크해 국내 음원 차트 1위를 휩쓸었으며, 2014년 '월간 윤종신' 3월호 'WILD BOY'에 송민호와 함께 그의 노래를 피처링해 음악팬들의 많은 사랑은 받은 바 있다.한편 이날 공개된 트랙리스트 포스터 속 비스듬히 서 있는 강승윤은 빛을 머금은 듯 은은하게 반짝이는 배경 앞 따뜻해 보이면서도 시크한 표정으로 세련된 분위기를 자아냈다.앞서 강승윤은 지난 10여 년간 음악 여정을 되짚는 셀프 인터뷰 형식의 영상을 통해 "가장 나다운 앨범”을 예고했던 터. 그가 이번 솔로 정규 1집을 통해 들려줄 음악에 팬들의 관심이 나날이 증폭되고 있다.강승윤의 솔로 정규 1집 [PAGE] 전곡 음원은 오는 3월 29일 오후 6시 공개된다. 현재 예약 판매 중인 피지컬 음반은 4월 6일 전국 온·오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com