우즈(사진=위에화엔터테인먼트)

아티스트 우즈(WOODZ, 조승연)가 'FEEL LIKE(필 라이크)'로 또 한 번 뮤직비디오 1000만 뷰 달성에 성공했다.우즈의 첫 번째 싱글앨범 'SET(셋)'의 타이틀곡 'FEEL LIKE' 뮤직비디오가 지난 20일 공식 유튜브 채널 조회수 1000만 뷰를 돌파했다.'FEEL LIKE'는 위험한 사람이지만 그녀에게서 느껴지는 묘한 끌림이 그렇게 싫지만은 않은 주인공의 심리를 묘사한 노래로, 우즈는 뮤직비디오를 통해 비주얼적인 변화와 곡의 세련미, 그리고 몽환적인 분위기를 완벽하게 담아냈다.뮤직비디오를 감상한 국내외 팬들은 "다크한 콘셉트 속에서도 보컬, 분위기, 안무가 빛난다", "이 뮤직비디오를 본 후 팬이 되어버렸다", "우즈는 절대 실망시키지 않는 아티스트다" 등 아낌없는 찬사를 보냈다.앞서 첫 번째 미니앨범 'EQUAL(이퀄)' 타이틀곡 '파랗게'와 두 번째 미니앨범 'WOOPS!(웁스)' 타이틀곡 'BUMP BUMP'으로 뮤비 조회수 1000만 뷰 돌파에 성공했던 우즈는 'FEEL LIKE'로 세 앨범 연속 1000만 뷰 기록을 달성하며 글로벌 대세 행보를 이어가고 있다.한편, 우즈는 21일 SBS '인기가요'에서 'FEEL LIKE' 무대를 꾸미고, 'KCON:TACT3'에 출연해 글로벌 팬들과 만난다. 'KCON:TACT3'는 티빙 및 'Mnet K-Pop'과 'KCON Official' 유튜브 라이브 스트리밍을 통해 시청할 수 있다.신지원 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com