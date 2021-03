블랙핑크 로제 (사진=YG엔터테인먼트)

블랙핑크 로제의 'On The Ground' 뮤직비디오가 일주일 만에 1억뷰를 돌파하며 K팝 여성 솔로 아티스트 최단 신기록을 세웠다.20일 YG엔터테인먼트에 따르면 로제의 'On The Ground' 뮤직비디오는 이날 오전 5시 55분께 유튜브에서 조회수 1억 회를 넘어섰다. 지난 12일 오후 2시 공개된지 7일 15시간 55분만이다.이는 1억뷰에 도달한 한국 여성 솔로 아티스트의 뮤직비디오 중 최단 기간이다. 남녀를 통틀어 놓고 보면 싸이의 '젠틀맨' 뮤직비디오에 이어 두 번째 빠른 속도다.로제의 신기록 행진은 예상됐었다. 'On The Ground'는 공개 시점 동시 접속자 수 120만 명을 넘겨 K팝 솔로 아티스트 역대 최고 유튜브 프리미엄(Youtube Premiere) 뮤직비디오 시청 기록을 달성했고, 24시간 만에 4160만뷰를 달성하며 한국 솔로 아티스트 최고 기록을 갈아치웠다.'On The Ground' 뮤직비디오는 화려하고 웅장한 영상미는 물론, '초심'을 이야기하는 노랫말이 로제의 풍부한 감정 연기와 어우러져 음악 팬들의 호응을 얻었다. 세계 각국 팬들을 통해 뮤직비디오에 대한 다양한 해석과 리액션, 커버 영상이 쏟아지며 뜨거운 글로벌 인기를 실감하게 했다.블랙핑크는 로제의 싱글 앨범 타이틀곡 뮤직비디오까지 더해져 총 27편의 억대뷰 영상을 보유하게 됐다. 로제의 앨범 발표 후 꾸준히 상승세를 탄 블랙핑크의 공식 유튜브 채널 구독자 수는 꾸준히 늘어 현재 5900만명 이상이다. 전 세계 여성 아티스트 중 1위로, 유튜브 내 아티스트 전체 1위인 저스틴 비버의 구독자 수를 빠르게 따라잡고 있다.로제의 첫 싱글 앨범 'R' 음원 역시 다양한 글로벌 차트에서 강세를 이어가고 있다.타이틀곡 'On The Ground'는 19일(현지시간) 발표된 영국 오피셜 차트 싱글 톱 100(Official Singles Chart Top 100)에 43위로 첫 진입했다.발매 당일 51개국 아이튠즈 톱 송 차트 1위에 오르며 월드와이드 차트 정상까지 밟은데 이어 빌보드와 양대 산맥으로 불리는 영국 오피셜 차트까지 K팝 여성 솔로 아티스트 최초로 이름을 올리며 로제의 글로벌 영향력을 다시 한 번 확인하게 했다.로제의 첫 솔로 앨범 'R'은 지난 16일 출시되자마자 하루 동안 약 28만장이 판매돼 한터차트 음반 부문 1위에 올랐다. 앞서 선주문량만 무려 50만장 이상을 기록했던 터라 최종 초동 기록은 더욱 늘어날 것으로 예상된다. 이는 우리나라 역대 여성 솔로 아티스트 단일 음반 최고 기록이다.이준현 한경닷컴 연예·이슈팀 기자기사제보 및 보도자료 hub@hankyung.com